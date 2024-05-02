اتحاد جدة يعلن سفر بنزيمة لتلقي العلاج في عيادة ريال مدريد

الخميس، 02 مايو 2024 - 00:14

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة ضد أوكلاند

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، سفر كريم بنزيمة إلى مدريد لإجراء مزيد من الفحوصات في عيادة نادي ريال مدريد في العاصمة الإسبانية.

وأوضح النادي في بيان رسمي، أنه تقرر سفر بنزيمة إلى مدريد بناءً على التواصل الذي تم بين الجهازين الطبي في الاتحاد، وريال مدريد حول إصابة المهاجم الفرنسي والتي تسببت في غيابه خلال فترات من هذا الموسم.

وسيُجري بنزيمة الفحوصات مع طبيب ريال مدريد الذي أشرف طبيا على اللاعب خلال الأعوام الماضية.

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وكشف البيان أن بنزيمة سافر إلى إسبانيا، على أن يعود للمملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل.

ولعب بنزيمة هذا الموسم 29 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 13 هدفا، وصنع 8 آخرين، فيما غاب عن 18 مباراة في كافة البطولات.

وغاب بنزيمة عن آخر مواجهتين للاتحاد أمام الشباب في الدوري والتي خسرها فريقه 3-1، قبل غيابه عن مواجهة الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين والتي خسرها فريقه 2-1.

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