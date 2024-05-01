بثلاثية أمام الخليج.. رونالدو يقود النصر إلى نهائي الكأس لمواجهة الهلال
الأربعاء، 01 مايو 2024 - 23:12
كتب : FilGoal
حقق النصر فوزًا كبيرًا على حساب الخليج بثلاثية مقابل هدف وحيد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي أقيم على ملعب الأول بارك.
وبتلك النتيجة تأهل النصر لمواجهة الهلال في المباراة النهائية والتي سيتحدد موعدها لاحقا.
ونجح النصر في التأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة 16 في تاريخه.
وكان الهلال حقق الفوز على حساب الاتحاد بهدفين لهدف في مباراة نصف النهائي الآخر التي أقيمت مساء الثلاثاء.
سجل ثلاثية النصر كرستيانو رونالدو هدفين في الدقيقتين 17، و57، وساديو ماني من ضربة جزاء في الدقيقة 37.
رونالدو يسجل الأول للنصر بطريقة رائعة
هدددددف!⚽
أول الأهداف للنصر عن طريق رونالدو ⚽️🔥
النصر 1 × 0 الخليج#أغلى_الكؤوس#النصر_الخليج | #SSC pic.twitter.com/VKFuA5XjSH— SSC (@ssc_sports) May 1, 2024
هدف ساديو ماني من ضربة جزاء
هدددددف!⚽
من علامة الجزاء.. ماني يسجل ثاني أهداف النصر ⚽️🔥
النصر 2 × 0 الخليج#أغلى_الكؤوس#النصر_الخليج | #SSC pic.twitter.com/rFn18T5D85— SSC (@ssc_sports) May 1, 2024
هدف رونالدو الثالث للنصر
هدددددف!⚽
رونالدو يسجل ثالث الأهداف النصراوية 🔥⚽️
النصر 3 × 0 الخليج#أغلى_الكؤوس#النصر_الخليج | #SSC pic.twitter.com/UzTmjLbNcm— SSC (@ssc_sports) May 1, 2024
وسجل هدف الخليج الوحيد فواز عوض الطريس في الدقيقة 82، بعد كرة عرضية سددها في الشباك.
هدددددف!⚽
الطريس يقلص الفارق للخليج ⚽️🔥
النصر 3 × 1 الخليج#أغلى_الكؤوس#النصر_الخليج | #SSC pic.twitter.com/QMH9fES46Y— SSC (@ssc_sports) May 1, 2024
وتألق البوسني إبراهيم سيهيك حارس الخليج، ليتصدى لأكثر من هجمة كادت تزيد من حصيلة أهداف النصر خلال المباراة.
سيهيتش ينقذ مرماه من هدف نصراوي رابع 🧤#أغلى_الكؤوس#النصر_الخليج | #SSC pic.twitter.com/d8wUbf9Qum— SSC (@ssc_sports) May 1, 2024
الحارس والقائم يمنعان النصر من الهدف الرابع 🚫#أغلى_الكؤوس#النصر_الخليج | #SSC pic.twitter.com/8VHb4t2kI7— SSC (@ssc_sports) May 1, 2024
تسديدة قوية من ماني يتصدى لها سيهيتش 🧤#أغلى_الكؤوس#النصر_الخليج | #SSC pic.twitter.com/2G6woxcUqf— SSC (@ssc_sports) May 1, 2024