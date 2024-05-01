بثلاثية أمام الخليج.. رونالدو يقود النصر إلى نهائي الكأس لمواجهة الهلال

حقق النصر فوزًا كبيرًا على حساب الخليج بثلاثية مقابل هدف وحيد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي أقيم على ملعب الأول بارك.

وبتلك النتيجة تأهل النصر لمواجهة الهلال في المباراة النهائية والتي سيتحدد موعدها لاحقا.

ونجح النصر في التأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة 16 في تاريخه.

وكان الهلال حقق الفوز على حساب الاتحاد بهدفين لهدف في مباراة نصف النهائي الآخر التي أقيمت مساء الثلاثاء.

سجل ثلاثية النصر كرستيانو رونالدو هدفين في الدقيقتين 17، و57، وساديو ماني من ضربة جزاء في الدقيقة 37.

رونالدو يسجل الأول للنصر بطريقة رائعة

هدف ساديو ماني من ضربة جزاء

هدف رونالدو الثالث للنصر

وسجل هدف الخليج الوحيد فواز عوض الطريس في الدقيقة 82، بعد كرة عرضية سددها في الشباك.

وتألق البوسني إبراهيم سيهيك حارس الخليج، ليتصدى لأكثر من هجمة كادت تزيد من حصيلة أهداف النصر خلال المباراة.