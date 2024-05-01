الزمالك يتوصل لاتفاق لحل أزمة مستحقات بلحاج المتأخرة

أعلن نادي الزمالك التوصل لاتفاق مع أحمد بلحاج لاعب الفريق السابق لحل أزمة مستحقاته المتأخرة.

وخاض بلحاج النصف الثاني من الموسم الماضي معارا من صفوف أسوان للأبيض.

وأوضح النادي إنه تم الاتفاق بين محامي اللاعب وكل من حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك وعمرو أدهم عضو المجلس على سداد مبلغ مليون و400 ألف جنيه قيمة مستحقات اللاعب لدى النادي، بناء على قرار غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" ليتم إسدال الستار على القضية.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لإنهاء كافة القضايا على النادي في الفترة الحالية بعد فترة من القضايا استمرت لسنوات وحملت ميزانية النادي ما يفوق عن 5 مليون دولار.

وسبق أن كشف FilGoal.com في وقت سابق توصل النادي مع محامي اللاعب لاتفاق لحل أزمة المستحقات المتأخرة. (طالع التفاصيل)

وحصل محامي بلحاج على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأحقية اللاعب في الحصول على مليون و400 ألف جنيه من الزمالك، بالإضافة إلى الفوائد.

كان أحمد بلحاج قد قضى النصف الثاني من الموسم المنقضي معارا من أسوان إلى الزمالك.

اللاعب المغربي شارك في 10 مباريات رفقة الزمالك بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع ثلاثة آخرين، وذلك بعدما كان قد سجل ثلاثة أهداف وصنع 7 في الجزء الأول من الموسم رفقة أسوان.

صاحب الـ26 عاما انتقل هذا الموسم إلى سيراميكا كليوباترا، والذين أعاروه إلى الجونة، قبل أن يعود للفريق في يناير المنقضي.

وسجل النجم المغربي 8 أهداف حتى الآن هذا الموسم رفقة الجونة وسيراميكا كليوباترا، بينهم 7 في بطولة الدوري، يحتل بيهم صدارة هدافي الدوري رفقة مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" لاعب زد.