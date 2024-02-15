خبر في الجول – قضية أخرى يسويها الزمالك.. التوصل لاتفاق مع بلحاج بخصوص متأخراته

الخميس، 15 فبراير 2024 - 20:15

كتب : شادي نبيل

أحمد بلحاج - الجونة

توصل نادي الزمالك لاتفاق مع أحمد بلحاج لاعب الفريق السابق بخصوص مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

أحمد بلحاج

النادي : سيراميكا كليوباترا

الزمالك
الدوري المصري

وحسبما علم FilGoal.com فإن مسؤولي الزمالك ممثلين في حسبن لبيب رئيس النادي، وعمرو أدهم عضو مجلس الإدارة، عقدا جلسة مع محمد متولي محامي اللاعب أمس الأربعاء في مقر نادي الزمالك.

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وخلال الجلسة، اتفق مسؤولو الزمالك مع محامي اللاعب على دفع النادي لقيمة المستحقات المتأخرة للاعب، والبالغة مليون و400 ألف جنيه.

محامي بلحاج كان قد حصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأحقية اللاعب في الحصول على مليون و400 ألف جنيه من الزمالك، بالإضافة إلى الفوائد.

واتفق محامي اللاعب مع الزمالك على الحصول على قيمة المستحقات المتأخرة، مع التنازل عن قيمة الفوائد.

وعرض الزمالك دفع المبلغ خلال 6 أشهر خلال الجلسة، لكن الطرفان اتفقا على عقد جلسة أخرى للاتفاق على الموعد النهائي للدفع.

كان أحمد بلحاج قد قضى النصف الثاني من الموسم المنقضي معارا من أسوان إلى الزمالك.

اللاعب المغربي شارك في 10 مباريات رفقة الزمالك بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع ثلاثة آخرين، وذلك بعدما كان قد سجل ثلاثة أهداف وصنع 7 في الجزء الأول من الموسم رفقة أسوان.

صاحب الـ26 عاما انتقل هذا الموسم إلى سيراميكا كليوباترا، والذين أعاروه إلى الجونة، قبل أن يعود للفريق في يناير المنقضي.

وسجل النجم المغربي 8 أهداف حتى الآن هذا الموسم رفقة الجونة وسيراميكا كليوباترا، بينهم 7 في بطولة الدوري، يحتل بيهم صدارة هدافي الدوري رفقة مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" لاعب زد.

الدوري المصري الزمالك أحمد بلحاج سيراميكا كليوباترا أسوان الجونة
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