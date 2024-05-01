سيناريوهات تأهل سام مرسي للدوري الإنجليزي الممتاز

اقترب سام مرسي لاعب وسط إبسويتش تاون من قيادة فريقه للتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، فكيف يحدث ذلك رسميا.

إبسويتش الذي تأهل الصيف الماضي من دوري القسم الثالث إلى دوري القسم الثاني أصبح قريبا من تحقيق حلم التأهل للممتاز.

مع بقاء جولة واحدة على نهاية الموسم، يحتل رفاق الدولي المصري المركز الثاني في المسابقة بفارق 3 نقاط عن ليدز يونايتد الثالث.

موقف الجدول حاليا كالتالي:

1- ليستر سيتي 97 نقطة (ضمن التأهل بالفعل)

2- إبسويتش تاون 93 نقطة

3- ليدز يونايتد 90 نقطة

يذكر أن البطل والوصيف يتأهلان مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما تلعب الفرق التي احتلت المراكز من الثالث إلى السادس دورة مصغرة يتأهل بطلها لمناطحة الكبار الموسم المقبل.

نقاط إبسويتش جعلته يضمن التواجد في الدورة الرباعية المؤهلة لدوري الأضواء.

لكنه يبحث عن التأهل المباشر، وهو ما سيتحقق في حالة حصد نقطة واحدة من مباراته المتبقية ضد هدرسفيلد تاون، بغض النظر عن نتيجة لقاء ليدز الأخير.

سيناريوهات التأهل

1- فوز إبسويتش على هدرسفيلد بأي نتيجة، يؤهل رفاق سام مرسي

2- تعادل إبسويتش مع هدرسفيلد بأي نتيجة، يؤهل زملاء الدولي المصري

3- خسارة إبسويتش من هدرسفيلد، مع تعادل ليدز أمام ساوثامبتون، يعني تأهل إبسويتش

4- خسارة إبسويتش من هدرسفيلد، وفوز ليدز على ساوثامبتون، سيؤهل ليدز للممتاز بفضل فارق الأهداف، ويذهب بإبسويتش للدورة الرباعية.

وتقام مباريات الجولة الأخيرة يوم السبت المقبل، على أن تبدأ الدورة المؤهلة للممتاز بعد نهاية الموسم.

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وكان آخر ظهور لفريق إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2001-2002 قبل أن يهبط.