انتهاء موسم ثنائي توتنام

أعلن أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنام انتهاء موسم لاعبيه تيمو فيرنر وبن ديفيز بسبب الإصابة.

ويصارع توتنام لاقتناص بطاقة مؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وقال أنجي في تصريحات لقناة ناديه: "تيمو فيرنر سيغيب لنهاية الموسم بسبب الإصابة"

وأضاف "ومن المحتمل أن يغيب بن ديفيز حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة".

وشارك فيرنر الذي انتقل لتوتنام في يناير الماضي قادما من لايبزيج في 14 مباراة مع الفريق.

وسجل الدولي الألماني هدفين فقط مع ديوك لندن.

بينما ظهر ديفيز في 19 مباراة مع توتنام هذا الموسم، وسجل هدفا وحيدا.

توتنام الذي يحتل المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي أمامه 5 مباريات متبقية.

سيلعب توتنام ضد تشيلسي وليفربول وبيرنلي ومانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد فيما تبقى من الموسم.

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