انتهاء موسم ثنائي توتنام
الأربعاء، 01 مايو 2024 - 14:23
كتب : FilGoal
أعلن أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنام انتهاء موسم لاعبيه تيمو فيرنر وبن ديفيز بسبب الإصابة.
ويصارع توتنام لاقتناص بطاقة مؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.
وقال أنجي في تصريحات لقناة ناديه: "تيمو فيرنر سيغيب لنهاية الموسم بسبب الإصابة"
وأضاف "ومن المحتمل أن يغيب بن ديفيز حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة".
وشارك فيرنر الذي انتقل لتوتنام في يناير الماضي قادما من لايبزيج في 14 مباراة مع الفريق.
وسجل الدولي الألماني هدفين فقط مع ديوك لندن.
بينما ظهر ديفيز في 19 مباراة مع توتنام هذا الموسم، وسجل هدفا وحيدا.
توتنام الذي يحتل المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي أمامه 5 مباريات متبقية.
سيلعب توتنام ضد تشيلسي وليفربول وبيرنلي ومانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد فيما تبقى من الموسم.
video:1
نرشح لكم
تقرير إيطالي: اتحاد جدة يضع سون كحل بديل حال فشل التعاقد مع صلاح سيناريوهات تأهل سام مرسي للدوري الإنجليزي الممتاز نقطة تفصل سام مرسي عن بريميرليج "مغربي قائد إنجازات سيتي".. يونايتد يعلن إجراء تغييرين في قيادات النادي فودين ينافس دي بروين وجفارديول على جائزة لاعب الشهر في سيتي ليفربول يراقب حارس يقترب من الهبوط آلان شيرار: رد فعل صلاح تجاه كلوب هو التصرف الصحيح بي بي سي: موافقة مبدئية على تطبيق نظام سقف الإنفاق في الدوري الإنجليزي