"بينها عدم استضافة بطولات قارية".. وكالة مكافحة المنشطات تفرض عقوبات على تونس

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 13:38

كتب : FilGoal

منتخب تونس أمم إفريقيا

فرضت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" عقوبات على تونس.

وكشفت الوكالة الدولية عن عدم امتثال تونس للمدونة العالمية وكان قد تم منحهم مهلة 4 أشهر بداية من نوفمبر الماضي.

ولذلك تم فرض العقوبات على تونس بعد عدم الامتثال وتطبيق التعديلات والنصوص التشريعية والتنظيمية.

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وقررت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات من تونس من استضافة أي بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية.

كما لن يُسمح برفع العلم التونسي في أولمبياد وبارالمبياد باريس 2024.

أيضا لن يكون هناك ممثلون تونسيون مؤهلين للعمل في لجان أو مجالس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية عن قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ومقرها مونتريال، في بيان إن قرار عدم الامتثال "النهائي وبأثر فوري" ضد تونس، ناتج عن "عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة الدولية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني".

وكانت تونس تملك مهلة أربعة أشهر اعتبارا من نوفمبر 2023 لاعتماد عدد معين من التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية للامتثال لمدونة الإطار القانوني التونسي.

وأوضحت الوكالة إنه حتى أوائل أبريل لم يتم حل مسائل عدم الامتثال، ولم تعترض المنظمة الوطنية التونسية لمكافحة المنشطات على مزاعم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشأن عدم الامتثال.

تونس أولمبياد باريس
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