نهضة بركان: جماهيرنا هي اللاعب رقم 12.. وكل شيء تغير منذ المواجهة السابقة ضد الزمالك

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 11:26

كتب : FilGoal

نهضة بركان المغربي

شدد الحسيني كتابي المسؤول الإعلامي لنادي نهضة بركان على توقع حضور جماهيري كامل في مباراة فريقه ضد الزمالك.

ويستعد نهضة بركان لمواجهة الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال كتابي عبر القناة الأولى: "لنا الشرف أن يكون نهائي الكونفدرالية عربي خالص ونعرف أن الفريقين سيقدمان وجبة كروية دسمة تلقي بكرة القدم الإفريقية".

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وتابع "جماهير نهضة بركان جزء من تكوين الفريق ويحضرون كل مباراة لذلك نعتبرهم اللاعب رقم 12 والعدد المتوقع للحضور الجماهيري هو 12500 متفرج وهي سعة الملعب".

وواصل "لا شيء مستحيل أو صعب في كرة القدم ولكل مباراة خصوصيتها والمباريات النهائية على الأخص لها العديد من الخصائص وتختلف في الاستعدادات ونهضة بركان سيلعب الذهاب في ملعبه وسيدافع عن حظوظه لأبعد حد".

وشدد "كل اللاعبين جاهزين لمواجهة الزمالك سواء عمر العرجون أو غيره، هو كان معاقبا لمباراة واحدة ولم تلعب ضد اتحاد العاصمة لذلك له الحق في المشاركة ضد الزمالك".

وأتم "اللاعبون الذين شاركوا ضد الزمالك في 2019 ليسوا نفس اللاعبين المتواجدين حاليا وكل شيء تغير حتى المدرب".

وتقام مباراة الذهاب على ملعب نهضة بركان يوم 12 مايو المقبل، بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 19 مايو.

نهضة بركان الزمالك كأس الكونفدرالية الإفريقية
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