نقطة تفصل سام مرسي عن بريميرليج

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 00:49

كتب : FilGoal

سام مرسي قائد إيبسويتش تاون

حقق إيبسويتش تاون فوزًا على حساب مضيفه كوفنتري سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة قبل الأخيرة من بطولة تشامبيون شيب "دوري الدرجة الثانية الإنجليزي".

سام مرسي

النادي : إبسويتش تاون

وبتلك النتيجة رفع إيبسويتش تاون رصيده لـ93 نقطة، في المركز الثاني خلف ليستر سيتي الذي ضمن التأهل إلى بريميرليج الموسم المقبل بـ97 نقطة، فيما توقف رصيد كوفنتري سيتي عند النقطة الـ 64 في المركز التاسع.

وشارك اللاعب المصري سام مرسي في المباراة كاملة مع فريقه إيبسويتش تاون.

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سجل هدف إيبسويتش تاون الأول اللاعب كيفر مور في الدقيقة 8، لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة.

وفي الشوط الثاني، تعادل حاجي رايت لاعب كوفنتري في الدقيقة 64، فيما سجل الهدف الثاني لـ إيبسويتش تاون اللاعب كاميرون بورجس ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث.

ويتبقى لـ إيبسويتش تاون نقطة وحيدة من أجل التأهل رسميا إلى بريميرليج، سواء حصدها أو لم ينجح ليدز صاحب المركز الثالث بـ90 نقطة في الفوز بمباراته الأخيرة أمام ساوثهامبتون الرابع بـ84 نقطة.

ويستضيف في الجولة المقبلة إيبسويتش تاون أمام هيدرسفيلد صاحب المركز الـ23 وقبل الأخير.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من تشامبيون شيب مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، فيما تقام دورة رباعية للمراكز من الثالث للسادس لتحديد المتأهل الثالث إلى الدوري الإنجليزي.

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