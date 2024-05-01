"مغربي قائد إنجازات سيتي".. يونايتد يعلن إجراء تغييرين في قيادات النادي

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 00:19

كتب : FilGoal

عمر برادة مع جوارديولا

أعلن نادي مانشستر يونايتد إجراء تغييرين في القيادات التنفيذية بالنادي، بالاتفاق مع الثنائي باتريك ستيوارت الرئيس التنفيذي المؤقت، وكليف باتي المدير المالي، على مغادرة النادي بالتراضي

وكشف مانشستر يونايتد في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه سيعوض مكانهما جان كلود بلان كرئيس تنفيذي لفترة مؤقتة حتى يوم 13 يوليو ليتولى المسؤولية عمر برادة، فيما سيحل روجر بيل كمدير مالي خلفا لـ باتي.

ونقل مانشستر يونايتد في بيانه تعليق جويل جليزر الشريك في رئاسة النادي: "أود أن أشكر باتريك وكليف على خدمتهما المتفانية لمانشستر يونايتد وأتمنى لهما التوفيق في المستقبل، لقد كان كلاهما مصدرًا للمشورة والخبرة التي لا تقدر بثمن على مدار سنوات عديدة، وقد لعب باتريك دورًا مهمًا كرئيس تنفيذي مؤقت خلال هذه المرحلة الانتقالية."

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أما السير جيم راتكليف الشريك الجديد في النادي، قال: "أود شخصياً أن أشكر كلاً من باتريك وكليف على دعمهما لمساعدتنا في التعرف على النادي وجعلنا نشعر بالترحيب وأنا أحترم قراراتهما للمضي قدمًا الآن حيث نقوم بتأسيس فريق إدارة جديد للنادي".

يذكر أن عمر برادة مغربي الجنسية، وكان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لعمليات كرة القدم في مجموعة سيتي لكرة القدم، التي تمتلك مانشستر سيتي وأندية أخرى بما في ذلك جيرونا ونيويورك سيتي إف سي.

ودرس برادة إدارة الأعمال، وعمل كرئيس لقسم الرعاية في نادي برشلونة في عام 2004 حتى أغسطس 2011، قبل الانتقال لمجموعة سيتي ليعمل في عدة مناصب كمدير مبيعات، والمدير التجاري للمجموعة قبل أن يصبح الرئيس التنفيذي للعمليات في سبتمبر 2016.

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