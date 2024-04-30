خبر في الجول - رغم جاهزيته.. أفشة بين 8 مستبعدين من قائمة الأهلي ضد الإسماعيلي

الثلاثاء، 30 أبريل 2024 - 23:35

كتب : أحمد الخولي

محمد مجدي أفشة - مروان عطية - تدريبات الأهلي

يغيب محمد مجدي أفشة صانع ألعاب فريق الأهلي عن القائمة التي ستواجه الإسماعيلي في الدوري.

ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي في تمام السابعة من مساء غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري.

وعلم FilGoal.com أن أفشة تم استبعاده من القائمة بالرغم من جاهزيته وعدم معاناته من إصابة.

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وشملت قائمة المستبعدين سبعة لاعبين آخرين بخلاف أفشة.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن تأكد غياب محمد الشناوي عن القائمة بسبب إجهاد في السمانة. (للتفاصيل)

وكان الثنائي ياسر إبراهيم وأليو ديانج قد عاد للمشاركة في التدريبات خلال الفترة الماضية بعد التعافي من الإصابة.

إلا أن مارسيل كولر قد قرر استبعاد الثنائي عن مواجهة الإسماعيلي.

وشملت قائمة المستبعدين بجانب أفشة وديانج وياسر إبراهيم كل من محمد الشناوي وطاهر محمد كريم فؤاد ومحمد الضاوي "كريستو" وكريم الدبيس.

ويلعب الأهلي أمام الإسماعيلي غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة ولكن من 11 مباراة فقط خاضهم الفريق في مسابقة الدوري.

بينما الإسماعيلي يتواجد في المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة من 19 مباراة خاضهم الفريق.

الأهلي محمد أفشة
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