خبر في الجول - الشناوي يعود لتدريبات الأهلي الجماعية بعد 48 ساعة.. وموقفه من المباريات

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 15:34

كتب : FilGoal

مران الأهلي - محمد الشناوي

يواصل محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي التأهيل استعدادا للعودة لتدريبات الأهلي الجماعية.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

ويعاني الشناوي من إجهاد في عضلة السمانة بعد أيام من عودته من إصابة طويلة بعد تعرضه لخلع في الكتف.

وعلم FilGoal.com أن الشناوي سيكون جاهزا للعودة إلى التدريبات الجماعية بعد 48 ساعة.

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وبذلك من المحتمل غياب الشناوي عن قائمة الأهلي أمام الجونة بالمواجهة المقرر لها يوم السبت المقبل.

وبعد مواجهتي الإسماعيلي والجونة، يستعد الأهلي لخوض مباراتين في الدوري أمام كل من الاتحاد وبلدية المحلة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي فريق الترجي التونسي يومي 18 و25 في نهائي دوري الأبطال.

ويغيب الشناوي منذ تعرضه للإصابة في يناير الماضي بسبب إجراء عملية جراحية لإصابته بخلع في الكتف.

وانتظم الشناوي في التدريبات الأسبوع الماضي بعد تعافيه من الإصابة وانتهاء المرحلة التأهيلية.

ولعب الشناوي مع الأهلي هذا الموسم 19 مباراة ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 8 مرات.

الأهلي سيواجه الترجي في نهائي البطولة للمرة الثالثة على التوالي، والذي تأهل بدوره إلى النهائي على حساب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وستكون مباراة الذهاب في تونس يوم 18 مايو المقبل على ملعب رادس.

أما مباراة الإياب، فستكون يوم 25 مايو على استاد القاهرة الدولي.

وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد التعادل ذهبا بدون أهداف.

من جهة أخرى، فاز الترجي على صنداونز بهدف مقابل لا شيء ذهابا وإيابا.

فوز الأهلي على مازيمبي أوصل مارسيل كولر إلى 20 مباراة متتالية بدون خسارة في دوري أبطال إفريقيا، كصاحب أطول سلسلة لا خسارة في تاريخ النادي الأهلي بالبطولة متخطيا مانويل جوزيه.

وعادل الأهلي الرقم القياسي في البطولة، ليتساوى مع الترجي التونسي برصيد 20 مباراة متتالية بدون خسارة.

وكسر الترجي رقم الأهلي القياسي في 2020 برصيد 20 مباراة متتالية جاءت في نسخ 2018 و2019 و2020، قبل أن يعود الأهلي اليوم ويعادل رقم الترجي.

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