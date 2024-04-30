الشروق التونسية: الترجي يطالب بالسعة الكاملة أمام الأهلي في نهائي إفريقيا

رغم انشغاله في مراحل الحسم بالدوري التونسي إلا أن الترجي يبدأ تحضيراته من أجل نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

ويلعب فريقا الترجي والأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا في مايو المقبل.

ويتكرر النهائي بين الفريقين للمرة الثالثة تاريخيا ونجح الأهلي في التتويج بلقب 2012 بينما حصد الفريق التونسي لقب 2018.

وكشفت صحيفة الشروق التونسية، عن تقدم الترجي بطلب حضور السعة الكاملة لجماهير ملعب رادس في المباراة النهائية.

وتواصل مسؤولوا الترجي مع سلطات الأمن التونسية من أجل السماح للجماهير بالسعة الكاملة أمام الأهلي في نهائي دوري الأبطال.

ويستضيف استاد رادس مباراة الذهاب يوم السبت 18 مايو بينما الإياب يقام على استاد القاهرة يوم 25 من الشهر ذاته.

وكان الترجي قد تخطى فريق صنداونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بينما الأهلي تأهل على حساب مازيمبي الكونغولي.

ويستعد الترجي لمواجهة الصفاقسي غدا الأربعاء في الجولة الخامسة من مرحلة الحسم بالدوري التونسي.

ويتصدر الترجي ترتيب الدوري التونسي برصيد 13 نقطة في المرحلة الحاسمة بفارق خمس نقاط عن اتحاد المنستير صاحب المركز الثاني.