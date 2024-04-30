فودين ينافس دي بروين وجفارديول على جائزة لاعب الشهر في سيتي

الثلاثاء، 30 أبريل 2024 - 13:39

كتب : FilGoal

احتفال فيل فودين وكيفن دي بروين - مانشستر سيتي

يتنافس الثلاثي فيل فودين وكيفن دي بروين ويوشكو جفارديول على جائزة أفضل لاعب في صفوف مانشستر سيتي خلال شهر أبريل.

ولعب مانشستر سيتي 8 مباريات في 3 مسابقات خلال شهر أبريل، سجل الفريق فيها 19 هدفا.

وحصل دي بروين على جائزة رجل المباراة أربع مرات.

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وسجل البلجيكي 4 أهداف، وصنع 3 خلال مباريات شهر أبريل.

فيما نجح جفارديول في هز الشباك لأول مرة خلال شهر أبريل، إذ سجل 3 أهداف.

أما فيل فودين فواصل تألقه خلال هذا الشهر.

فقد سجل فودين 5 أهداف في مباراتين بالدوري الإنجليزي.

بالإضافة إلى هدف في دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي كيفن دي بروين فيل فودين يوشكو جفارديول
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