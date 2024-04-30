فودين ينافس دي بروين وجفارديول على جائزة لاعب الشهر في سيتي

يتنافس الثلاثي فيل فودين وكيفن دي بروين ويوشكو جفارديول على جائزة أفضل لاعب في صفوف مانشستر سيتي خلال شهر أبريل.

ولعب مانشستر سيتي 8 مباريات في 3 مسابقات خلال شهر أبريل، سجل الفريق فيها 19 هدفا.

وحصل دي بروين على جائزة رجل المباراة أربع مرات.

وسجل البلجيكي 4 أهداف، وصنع 3 خلال مباريات شهر أبريل.

فيما نجح جفارديول في هز الشباك لأول مرة خلال شهر أبريل، إذ سجل 3 أهداف.

أما فيل فودين فواصل تألقه خلال هذا الشهر.

فقد سجل فودين 5 أهداف في مباراتين بالدوري الإنجليزي.

بالإضافة إلى هدف في دوري أبطال أوروبا.

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