فودين ينافس دي بروين وجفارديول على جائزة لاعب الشهر في سيتي
الثلاثاء، 30 أبريل 2024 - 13:39
كتب : FilGoal
يتنافس الثلاثي فيل فودين وكيفن دي بروين ويوشكو جفارديول على جائزة أفضل لاعب في صفوف مانشستر سيتي خلال شهر أبريل.
ولعب مانشستر سيتي 8 مباريات في 3 مسابقات خلال شهر أبريل، سجل الفريق فيها 19 هدفا.
وحصل دي بروين على جائزة رجل المباراة أربع مرات.
وسجل البلجيكي 4 أهداف، وصنع 3 خلال مباريات شهر أبريل.
فيما نجح جفارديول في هز الشباك لأول مرة خلال شهر أبريل، إذ سجل 3 أهداف.
أما فيل فودين فواصل تألقه خلال هذا الشهر.
فقد سجل فودين 5 أهداف في مباراتين بالدوري الإنجليزي.
بالإضافة إلى هدف في دوري أبطال أوروبا.
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