ليفربول يراقب حارس يقترب من الهبوط

يسعى ليفربول لتدعيم مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك رغم وجود الحارس البرازيلي أليسون بيكر مع الفريق.

ويرغب ليفربول في ضم حارس آخر للفريق تحسبا لتعرض أليسون لأي إصابة تبعده لفترة طويلة مثلما حدث الموسم الجاري.

وذكر موقع "فوتبول إنسايدر" أن ليفربول يراقب جيمس ترافورد حارس مرمى بيرنلي من أجل إمكانية التعاقد معه في الصيف.

ويراقب حاليا فريق التوظيف في ليفربول الحارس الإنجليزي الشاب تمهيدا للتعاقد معه، ليتواجد مع كوميون كيليهير الحارس الثاني حاليا في الفريق الأحمر.

وانتقل ترافورد البالغ من العمر 21 عاما لصفوف بيرنلي في الصيف الماضي قادما من مانشستر سيتي مقابل 19 مليون جنيه إسترليني في صفقة أحدثت ضجة في الصحافة الإنجليزية.

ومن المتوقع أن يتراوح سعر ترافورد من 15 مليون إلى 20 مليون جنيه إسترليني.

ولم يشارك الحارس الإنجليزي الشاب في أي مباراة مع فريقه منذ شهر مارس الماضي.

ويمتد عقد ترافورد مع بيرنلي حتى عام 2027.

ويحتل بيرنلي المركز الـ19 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة.