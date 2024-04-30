بعد انتشاله من الإفلاس.. رونالدو يعلن بيع كروزيرو

أعلن رونالدو نازاريو بيع 90% من أسهم نادي كروزيو البرازيلي الذي يملكه.

وفقا للصحافة البرازيلية فإن رونالدو قد باع 90% من أسهم النادي مقابل 120 مليون دولار.

رونالدو كان قد اشترى كروزيرو في عام 2021 مقابل 70 مليون دولار أثناء تواجد النادي بدوري الدرجة الثانية البرازيلي ومع واقتراب إعلان إفلاسه بسبب الديون التي وصلت لحوالي 250 مليون دولار.

ونجح كروزيو في العودة لدوري الدرجة الأولى تحت قيادة رونالدو رئيس النادي.

النجم البرازيلي السابق أشار أيضا إلى أن نادي بلد الوليد الإسباني والذي يملكه سيكون هو التالي.

وشدد رونالدو على أنه قد يعود للاستثمار في كرة القدم من جديد في المستقبل ولكنه سيحاول أن يكون صاحب مسؤولية بشكل أكبر في إدارة تلك الاستثمارات.