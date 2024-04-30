اتحاد جدة يستعيد كانتي قبل مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال

الثلاثاء، 30 أبريل 2024 - 12:04

كتب : FilGoal

الهلال ضد اتحاد جدة

استعاد فريق اتحاد جدة نجمه الفرنسي نجولو كانتي قبل مواجهة الهلال المرتقبة في كأس الملك.

ويلعب النمور ضد الهلال في نصف نهائي الكأس يوم الثلاثاء.

وشارك النجم الفرنسي في التدريب الجماعي للفريق يوم الاثنين ليصبح جاهزا للمشاركة في اللقاء.

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وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن أمر مشاركته كأساسي أو كبديل لم يحسم بعد.

ومن المرجح أن يحسم الجهاز الفني للنمور أمر مشاركة كانتي قبل ساعات من اللقاء.

وتعافى كانتي من إصابة في العضلة الضامة لحقت به نهاية الأسبوع قبل الماضي، وغاب بسببها عن الجولتين 28 و29 من الدوري السعودي.

فيما تأكد غياب المدافع البرازيلي فيليبي لويز عن المباراة لنقص جاهزيته، حسب التقرير.

فيما خرج المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة من حسابات الجهاز الفني للمواجهة المقبلة ضد الهلال بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

وعانى لويز من إصابة مماثلة لإصابة كانتي، وغاب أيضًا عن الجولتين الماضيتين.

فيما لعِب بنزيمة لقاء الحزم، في الجولة 28، وأصيب بعدها في عضلة الساق، ما حال دون ظهوره أمام الشباب، في الجولة 29.

اتحاد جدة نجولو كانتي الهلال
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