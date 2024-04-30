عودة من الباب الكبير.. ليستر سيتي يتوج بدوري الدرجة الأولى

الثلاثاء، 30 أبريل 2024 - 11:30

كتب : FilGoal

تتويج ليستر سيتي بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي

توج ليستر سيتي بلقب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بشكل رسمي.

وفاز ليستر على بريستون بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 45 من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى.

بالفوز يكون ليستر قد ضمن التتويج باللقب وإنهاء الدوري في المركز الأول بعد وصوله للنقطة 97 بفارق 7 نقاط عن إبسويتس أقرب ملاحقيه والذي يتبقى له مباراتين فقط.

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سجل جيمي فاردي هدفين خلال المباراة بينما سجل كاسي مكتير الهدف الثالث.

ليستر كان قد ضمن الصعود للدوري الممتاز بشكل رسمي من قبل الجولة الأخيرة ولكن بالفوز على بريستون فقد ضمن التأهل في المركز الأول.

وعاد ليستر للدوري الممتاز بعد موسم واحد فقط من هبوطه.

ليستر هو صاحب معجزة التتويج بلقب الدوري في موسم 2015/2016 في الجيل الذهبي للنادي والذي يتبقى من فقط فاردي.

ويتنافس حاليا إبسويتش تاون الذي يلعب بصفوفه سام مرسي وليدز يونايتد على المقعد الثاني المباشر المؤهل للدوري الممتاز.

الفريقان يملكان 90 نقطة ولكن إبسويتش يتبقى له مباراتين، بينما يتبقى لليدز مباراة واحدة.

ليستر سيتي دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
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