مدير الكرة ببلدية المحلة يكشف حقيقة رحيل أحمد عبد الرؤوف عن تدريب الفريق

شدد حمادة علوي مدير الكرة بنادي بلدية المحلة على استمرار أحمد عبد الرؤوف كمدرب للفريق حتى نهاية الموسم.

وتعرض بلدية المحلة للخسارة على ملعبه من زد بثلاثة أهداف دون مقابل.

وقال علوي عبر قناة أون تايم سبورتس: "أحمد عبد الرؤوف مستمر مع بلدية المحلة وعقده يمتد لنهاية الموسم ومجلس الإدارة متسمك بالتجربة".

هو مدرب شاب وواعد وبالطبع هناك بعض الأخطاء من جميع الناس في النادي أدت إلى الخسارة في آخر مباراتين ولكن مجلس الإدارة لديه رؤية ويعلم أن عبد الرؤوف مدرب محترم وسنحاول مصالحة جماهيرنا في المباراة المقبلة ضد الاتحاد السكندري".

"كان هناك حالة غضب من بعض الجماهير ولهم الحق بسبب تعرضنا لخسارتين ثقيلتين ولكننا فزنا منذ أسبوعين أيضا في مباراة مهمة ووضعنا في الجدول مقبول حتى الآن".

ويحتل بلدية المحلة المركز الـ 14 برصيد 19 نقطة من 19 مباراة وبفارق 6 نقاط عن فاركو صاحب المركز 16 المؤدي للهبوط والذي لعب 18 مباراة.