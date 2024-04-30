الغزاوي: نركز على الدوري أولا قبل النهائي الإفريقي.. والرياضة بدون جماهير ليس لها طعم

شدد محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على أهمية التركيز على مباريات الدوري أولا قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعود الأهلي لمواجهات الدوري باللعب أمام الإسماعيلي مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة 20.

وتأهل الأهلي لمواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 18 و25 مايو المقبل.

وقال الغزاوي عبر قناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله على الفوز أمام مازيمبي بثلاثية وأبارك لجماهير الأهلي على التأهل للنهائي، كما تعودنا نفكر خطوة بخطوة لذلك التفكير سيكون في مباراة الذهاب أولا والمقرر إقامتها في تونس".

وتابع "اللاعبون لديهم من الإصرار والعزيمة والخبرات لتحقيق اللقب الثاني عشر، ولكن حاليا التركيز سيكون على مباريات الدوري المتبقية قبل النهائي القاري".

وشدد الغزاوي "الرياضة بشكل عام بدون جماهير ليس لها طعم، وليس في كرة القدم فقط ولكن حتى بألعاب الصالات فهم أهم شيء وتظهر روح مختلفة تماما من اللاعبين".

وأوضح "جمهور الأهلي يضع ضغط على المنافس بشكل قوي جدا وشاهدنا المدرجات في مواجهة مازيمبي".

واختتم الغزاوي تصريحاته "يجب أن نشيد بالتزام الجماهير في المباراة، والنادي الأهلي يفقد الكثير في غياب جماهيره".