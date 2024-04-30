تعيين إمام محمدين رئيسا لقطاع الناشئين بنادي مودرن فيوتشر

قرر مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس تعيين إمام محمدين رئيسًا لقطاع الناشئين بالنادي.

وقال فيوتشر في الإعلان: "تعيين إمام محمدين لما يمتلكه من سجل حافل وخبرة كبيرة على مدار السنوات السابقة الذي جعله أحد أفضل المسؤولين عن اكتشاف المواهب في تاريخ الكرة المصرية وأبرز نجومها خلال السنوات الأخيرة وذلك خلال فترة عمله بنادي إنبي وكذلك الإتحاد السكندري".

وتولى هيثم عرابي المدير التنفيذي لفيوتشر مفاوضات التعاقد مع إمام محمدين.

وتم وضع إستراتيجية لقطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة من أجل استكمال سياسة النادي بإكتشاف العديد من المواهب لتدعيم الفريق الأول وللمنتخبات الوطنية.

وكان إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين في نادي إنبي لعدة سنوات، قبل أن يتولى نفس المنصب في نادي الاتحاد السكندري.