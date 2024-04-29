انتهت الدوري الإسباني – برشلونة (4)-(2) فالنسيا.. فوز البرسا

الإثنين، 29 أبريل 2024 - 21:46

كتب : FilGoal

برشلونة - فالنسيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز برشلونة برباعية

ق 94: جوووووووووول ليفاندوفسكي والرابع

ق 82: جووووووووووووول الثالث من ليفاندوفسكي

ق 49: جوووووووووول الثاني من برشلونة عن طريق ليفاندوفسكي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم فالنسيا 2-1

ق 48: طرد حارس فالنسيا بعد التصدي للكرة من خارج منطقة الجزاء

ق 45: التعادل يضيع بكرة في القائم

ق 38: جووووووووول الثاني

ق 37: ركلة جزاء ضد أراوخو

ق 27: جوووووول التعادل بعد خطأ فادح من تير شتيجن

ق 22: جووووووول فيرمن والأول

ق 20: انفراد ضائع من فالنسيا

انطلاق المباراة

برشلونة فالنسيا الدوري الإسباني
نرشح لكم
يؤمن المركز الثاني.. هاتريك ليفاندوفسكي يقود برشلونة لفوز مثير على فالنسيا تشكيل برشلونة – لامين جمال يقود الهجوم أمام فالنسيا 7 مغاربة من 10 أسماء ضمن المرشحين لأفضل لاعب إفريقي في الدوري الإسباني حدد الأسماء.. سبورت: بايرن يشترط إجراء صفقة تبادلية مع برشلونة لرحيل كيميتش مؤتمر تشافي: الإدارة لم تنفذ خططنا في فترة الانتقالات.. ولا يوجد تغييرات في طاقمي سبورت: جويدو رودريجيز قد يكون أول صفقات برشلونة أنشيلوتي: جولر سيستمر مع ريال مدريد بالموسم المقبل.. وكورتوا قد يلعب ضد قادش بالبدلاء.. ريال مدريد يفوز على سوسيداد ورقم مميز لـ جولر
أخر الأخبار
الغزاوي: نركز على الدوري أولا قبل النهائي الإفريقي.. والرياضة بدون جماهير ليس لها طعم 7 ساعة | الكرة الإفريقية
أحمد سالم: أزمة بوطيب مستفزة ومصر كانت أولى بهذه الدولارات.. وهذا تفسير احتفال شلبي 7 ساعة | الدوري المصري
تعيين إمام محمدين رئيسا لقطاع الناشئين بنادي مودرن فيوتشر 8 ساعة | الكرة المصرية
إنبي يخاطب عامر حسين بالتماس ضد نادر قمر الدولة.. وطلب بخصوص عقوبة "سلوك غير رياضي" 8 ساعة | الدوري المصري
يؤمن المركز الثاني.. هاتريك ليفاندوفسكي يقود برشلونة لفوز مثير على فالنسيا 8 ساعة | الدوري الإسباني
اليابان أو أوزبكستان.. المنتخب الأولمبي ينتظر منافسه في أولمبياد باريس 8 ساعة | آسيا
كرة طائرة - بعد الرباعية التاريخية.. إدارة الأهلي تكرم فريق الرجال 9 ساعة | كرة طائرة
حوار في الجول - مصيلحي يتحدث عن موقفه من الاستمرار مع الاتحاد.. ومصير العشري والسلة 10 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 2 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس 3 بين الأهلي والترجي.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا وترتيب المباراتين 4 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية