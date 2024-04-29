إثارة الـ +90.. سيراميكا كليوباترا يواصل تعادلاته أمام فاركو

شهدت مواجهة سيراميكا كليوباترا وفاركو إثارة كبرى في الوقت بدل من الضائع لكن التعادل حسمها في النهاية.

وتعادل سيراميكا كليوباترا أمام فاركو بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري.

وواصل سيراميكا كليوباترا تعادلاته في الدوري بالتعادل الرابع على التوالي، والسابع هذا الموسم.

بينما فاركو يتحصل على نقطة بعد هزيمتين على التوالي في مسابقة الدوري.

وكان التعادل بهدف لكل فريق يسيطر على المباراة قبل أن يسجل سيراميكا كليوباترا هدفا عن طريق رجب نبيل بخطأ فادح من محمد شيكا ولكن تم إلغاء الهدف من تقنية الفيديو بداعي التسلل.

وقبل ثواني من نهاية المباراة تم احتساب ركلة جزاء لصالح فاركو بعد عرقلة ياسين مرعي ولكن تصدى لها محمد بسام ليحافظ على التعادل.

وبدأ اللقاء بسيطرة من سيراميكا كليوباترا على الكرة بحثا عن التقدم بهدف مبكر.

وأرسل صديق أوجولا عرضية رائعة في الدقيقة الرابعة ولكن شتتها دفاع فاركو بنجاح.

وكاد أحمد ريان أن يسجل هدف الافتتاح في الدقيقة السابعة بتسديدة رائعة ولكن مرت بجوار القائم.

وسجل أحمد قندوسي هدف سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 37 بعد بينية رائعة من محمد إبراهيم.

ودخل فاركو الشوط الثاني بحثا عن التعادل مع تراجع ملحوظ لفريق سيراميكا كليوباترا.

ونجح شكري نجيب في تسجيل التعادل لفاركو في الدقيقة 67.

وشهدت الخمس دقائق الأخيرة إثارة كبرى في المباراة بعدما سجل رجب نبيل هدفا بخطأ فادح من شيكا في الدقيقة 89 ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بسبب التسلل.

وقبل ثواني من نهاية المباراة احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح فاركو في الدقيقة 98 بعد عرقلة ياسين مرعي.

وتصدى محمد بسام لركلة الجزاء التي سددها رامي صبري في الدقيقة 102.

ورفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 25 نقطة من 18 مباراة خاضهم الفريق في المركز التاسع.

بينما فاركو رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس عشر بنفس عدد مباريات سيراميكا كليوباترا.

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