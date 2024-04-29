فينيدي جورج مديرًا فنيا لنيجيريا

الإثنين، 29 أبريل 2024 - 20:22

كتب : محمد مصطفى

جورج فينيدي المدير الفني لنيجيريا

أعلن الاتحاد النيجيري تعيين فينيدي جورج مديرًا فنيا لمنتخب النسور بشكل دائم.

وكان فينيدي جورج كان مساعد للبرتغالي جوزيه بيسيرو لمدة 20 شهرًا وخلال كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار يناير 2024.

وحصل المنتخب النيجيري على مركز الوصيف في كأس الأمم بعد الخسارة أمام الأفيال في المباراة النهائية.

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وتولى فينيدي مسؤولية المنتخب مؤقتا في وديتي مارس أمام غانا وحقق خلالها الفوز 2-1، ومالي وخسر بنتيجة 2-0.

ونجح فينيدي بالفوز على غانا أن ينهي سلسلة انتصارات استمرت 18 عاما لصالح النجوم السوداء.

وكان فينيدي 52 عاما، ضمن الجيل الذهبي لمنتخب نيجيريا المتوج بكأس الأمم عام 1994 في تونس.

ولعب فينيدي في بطولتي كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية 1994 بشكل أساسي، حيث سجل هدفا في مرمى اليونان وصنع هدفين أمام بلغاريا، ليقود النسور إلى ربع النهائي قبل الخسارة أمام 2-1 في الوقت الإضافي.

كما شارك في مونديال فرنسا 1998 وصنع هدف منتخب بلاده الوحيد أمام الدنمارك في ربع النهائي.

ولعب النجم النيجيري في بطولات 1992، و2002 ليحصد خلالهما المركز الثالث، وبطولة 2000 والذي حقق خلالها مع منتخب بلاده المركز الثاني بالخسارة في المباراة النهائية أمام الكاميرون بضربات الترجيح.

ولعب فينيدي خلال مسيرته لأندية أياكس أمستردام الهولندي، وريال بيتيس الإسباني.

وستخوض نيجيريا أول مباراة رسمية تحت قيادة جورج فينيدي في تصفيات مونديال 2026 أمام جنوب إفريقيا وبنين في شهر يونيو القادم.

ويحتل المنتخب النيجيري المركز الثالث في المجموعة الثالثة بالتصفيات برصيد نقطتين من تعادلين بالتساوي مع ليسوتو، وزيمبابوي، خلف رواندا صاحب الصدارة بـ4 نقاط، وجنوب إفريقيا بـ3 نقاط

بيسيرو نيجيريا جورج فينيدي
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