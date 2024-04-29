مؤتمر أنشيلوتي: البعض لم يتوقع وصول ريال مدريد لنصف النهائي

شدد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على أن فريقه يركز جيدا في مواجهة بايرن ميونيخ من أجل تحقيق الهدف وهو التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ريال مدريد غدا الثلاثاء، في ذهاب نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام على ملعب أليانز أرينا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "البعض في هذه الغرفة "قاعة المؤتمرات" لم يتوقعوا وصول ريال مدريد إلى نصف نهائي أوروبا، هدفنا الآن هو الوصول للنهائي خلال مباراة مدتها 120 دقيقة".

وأضاف "منافسنا يمتلك جودة عالية وأسلحة مهمة، إنه فريق قوي جدا، لكن هدفنا هو لعب نهائي آخر".

وأكمل "لم يحدث أبدا أن أحدا قلل من قيمة ريال مدريد، نشعر باحترام كبير من الجميع".

وأشار "بايرن لم يقدم أفضل نتائج في الدوري الألماني، لكنه قدم مواجهة رائعة ضد أرسنال وهو فريق قوي جدا في أوروبا".

وواصل "تشواميني لاعب مهم جدا بالنسبة لها وسيلعب غدا، ولكن لا أعرف في أي مركز، وسعداء بعودة ميليتاو وكورتوا ولا نعرف هل سيلعبا أم لا".

وتابع "لا توجد مفاجآت غدا أمام بايرن، علينا أن ندافع بشكل جيد جدا ونحذر من هجوم بايرن، ويجب أن نلعب بطريقة متكاملة".

وأتم تصريحاته "أتخذ قرارات البعض يفسر أنها غير عادلة، ولكن وظيفتي هي تحديد من يبدأ المباراة من يجلس على الدكة".