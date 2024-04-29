آلان شيرار: رد فعل صلاح تجاه كلوب هو التصرف الصحيح

الإثنين، 29 أبريل 2024 - 19:10

كتب : FilGoal

محمد صلاح ويورجن كلوب

اتفق آلان شيرار أسطورة منتخب إنجلترا السابق مع رد فعل محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر تجاه مدربه يورجن كلوب.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال شيرار عبر بي بي سي: "لا نعرف ما قاله كلوب لـ صلاح، من الواضح أنه قال شيئا أثار غضبه".

وأضاف "من الواضح أن صلاح فعل رد الفعل الصحيح بعد جلوسه على مقاعد البدلاء ونزوله كبديل، ربما كان على حق في ذلك على الرغم من أنه لم يصل إلى مستواه الذي قدمه في السنوات الماضية".

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وأتم تصريحاته "صلاح سجل 17 هدفا في 25 مباراة بالدوري الإنجليزي، أي شخص ينظر إلى ذلك سيعتقد أن هذا أمر لا يصدق من العار أن ينتهي الأمر معه بهذه الطريقة".

ودخل محمد صلاح في مشادة كلامية مع مدربه يورجن كلوب أثناء استعداده للنزول كبديل في مباراة وست هام يونايتد السابقة التي انتهت بالتعادل 2-2.

وقال كلوب عبر شبكة TNT عقب المباراة: "لا يمكنني أن أقول ما دار بيننا ولكننا تحدثنا في غرف خلع الملابس وانتهى الأمر".

بينما قال محمد صلاح: "إذا تحدثت عن ما حدث بيني وبين كلوب سوف تشتعل النيران".

وكشف ديفيد أورنيستين الصحفي بشبكة أخبار ذا أثليتك أن صلاح لم يبد أي رغبة في الرحيل عن ليفربول ونيته الحالية هي الاستمرار مع الفريق في الموسم الأخير بعقده.

رغبة صلاح في الاستمرار تتماشى مع نوايا ليفربول الذي يود الاحتفاظ بنجمه المصري ويخطط للموسم المقبل بتواجده.

وأن المشكلة الأخيرة بين صلاح ويورجن كلوب والمشادة التي دخل فيها اللاعب مع المدرب لن تكون مؤثرة على مستقبله خاصة وأن كلوب سيرحل بكل حال في الموسم المقبل.

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