بي بي سي: موافقة مبدئية على تطبيق نظام سقف الإنفاق في الدوري الإنجليزي

الإثنين، 29 أبريل 2024 - 18:05

كتب : FilGoal

لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

وافقت أندية الدوري الإنجليزي بشكل مبدئي على تطبيق فكرة سقف إنفاق الأموال للأندية في المستقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز توافق من حيث المبدأ على وضع سقف لإنفاق الأموال.

وصوتت أغلب أندية الدوري الإنجليزي لصالح تطبيق فكرة تطبيق نظام سقف الإنفاق، والذي سيتم على أساس حجم الأموال التي يحصل عليها النادي الأقل ربحا في حقوق البث التليفزيوني في الدوري الإنجليزي.

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إذا تمت الموافقة على القرار في الاجتماع السنوي المقرر له يونيو المقبل، فيسحل النظام الجديد محل النظام الحالي المطبق في الدوري بداية من موسم 2025-2026.

ويعمل الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي بنظام لوائح الربح والاستدامة.

وكشفت شبكة "ذا أثليتك" الأسبوع الماضي أن النظام الجديد سوف يسمح لأي ناد بإنفاق عدة أضعاف مما يحصل عليه الجانب الأقل ربحا من عوائد البث التليفزيوني في الدوري.

وتسببت القواعد الحالية للإنفاق في الدوري الإنجليزي في معاقبة كل من إيفرتون ونوتنجهام فورست بخصم النقاط.

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