مدافع سيتي: أمامنا 4 نهائيات في الدوري الإنجليزي

الإثنين، 29 أبريل 2024 - 16:19

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

وصف يوشكو جفارديول مدافع مانشستر سيتي المباريات المتبقية لفريقه في صراع الفوز بلقب الدوري الإنجليزي بالنهائيات.

وفاز مانشستر سيتي بهدفين دون رد على منافسه نوتينجهام فورست في المباراة التي جمعتهما في الجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، ليقلص الفارق مع أرسنال في الصدارة لنقطة واحدة، مع مباراة مؤجلة للسماوي.

وقال جفارديول في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كانت مباراة صعبة حقا، علمنا منذ بداية المباراة أنه سيكون الأمر كذلك".

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وأضاف "خصوصا بسبب حالة الملعب لأنه كان جافًا حقًا، ولكن مرة أخرى، إنها 3 نقاط مهمة نعود بها لمانشستر".

ويصارع سيتي منافسه أرسنال على لقب الدوري الإنجليزي، مع ابتعاد ليفربول عن الصراع في الجولات الأخيرة.

وأوضح المدافع الكرواتي "بصراحة، نحن بحاجة للتركيز على أنفسنا، هذا ما نقوم به".

وشدد "أمامنا 4 مباريات كالنهائيات حتى نهاية الموسم، فلنفعلها".

مع تصدر أرسنال للجدول بفارق نقطة عن سيتي، لعب سيتي 34 مباراة ويتبقى له 4 مباريات، وعلى الجانب الآخر لعب المدفعجية 35 مباراة ويتبقى لهم 3 مباريات.

وواصل "لم أتوقع أنني سأسجل ولكن وجدت نفسي في الموقف وكان هدفًا جيدًا في النهاية".

وسجل يوشكو جفارديول وإيرلينج هالاند ثنائية سيتي.

ويظل مانشستر سيتي بدون هزيمة على الإطلاق في الدوري للمباراة الـ19 على التوالي وخلال العام الجاري.

وتعود أخر هزيمة لسيتي في الدوري من أستون فيلا في الجولة 15 بهدف دون رد وكانت في 6 ديسمبر الماضي.

ويستمر سيتي في الضغط على أرسنال بالرغم من فوزه على توتنام مع تبقي مباراة مؤجلة لفريق مدينة مانشستر.

وكذلك ابتعد سيتي عن ليفربول بعد تعادله مع وست هام بفارق 4 نقاط بالرغم من لعبه مباراة أقل.

وبهذا الفوز وصل سيتي للنقطة 79 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن أرسنال المتصدر.

وتجمد رصيد فورست عند النقطة 26 في المركز الـ17 ويعتبر أخر فريق يستمر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال مانشستر سيتي يوشكو جفارديول
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