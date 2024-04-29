"سنحكي قصتنا يوما ما".. رسالة خاصة من أنتوي بعد إقصاء الزمالك لـ دريمز الغاني

الإثنين، 29 أبريل 2024 - 15:45

كتب : FilGoal

جون أنتوي - دريمز الغاني

وجه جون أنتوي مهاجم دريمز الغاني، رسالة إلى الجماهير وزملائه في الفريق، بعد الخروج من الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وحقق الزمالك فوزًا كبيرًا على دريمز الغاني في ملعبه بابا يارا، بإياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد التعادل سلبيا في الذهاب على ستاد القاهرة.

ونقلت غانا سوكر نت، رسالة أنتوي والتي جاءت كالتالي:

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"من كوناكري في غينيا إلى ليبيريا ثم تونس إلى أنجولا مباشرة إلى نيجيريا والقاهرة في مصر، يا لها من رحلة، شكرًا يا رب على ما وصلنا إليه"

"إلى عائلة دريمز والفريق والإدارة والجميع في النادي، نيابة عن كل اللاعبين نتقدم بجزيل الشكر، شكرا لإيمانكم ومنحنا هذه الفرصة الرائعة"

"شكرا كورت إي إس أوكراكو رئيس الاتحاد الغاني: "أكتب لك هذه الرسالة والدموع في عيني، سنحكي قصتنا يوما ما."

"نأسف لكل الجماهير في غانا على النتيجة المخيبة للآمال، شكرا على الدعم الهائل والدعوات التي قدمتموها طوال هذه الرحلة خاصة ضد الزمالك في ملعب بابا يارا"

"إلى زملائي في الفريق، دعونا نرفع رؤوسنا ونواصل القتال، أنا فخور بكم، أنتم أحد أفضل زملائي على الإطلاق، أراهن أن المستقبل سيكون مشرقا"

وأطاح دريمز في الدور التمهيدي بفريقي ميلو الغيني، وكالون السيراليوني، قبل تصدر المجموعة الثالثة بالكونفدرالية برصيد 12 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على فريق ريفرز يونايتد النيجيري، في المجموعة التي ضمت النادي الإفريقي التونسي، وأكاديميكا لوبيتو الأنجولي.

وتجاوز دريمز ربع النهائي بالفوز على حساب الملعب المالي 3-2 في مجموع المباراتين، قبل الخروج أمام الزمالك بثلاثية نظيفة في نصف النهائي.

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