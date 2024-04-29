هالاند: إذا فكرنا في صراع اللقب أكثر من اللازم سنصاب بالجنون

الإثنين، 29 أبريل 2024 - 14:24

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - تشيلسي - هالاند

يدرك إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي أن كثرة التفكير في صراع اللقب قد تصيب اللاعبين بالجنون.

وفاز مانشستر سيتي بهدفين دون رد على منافسه نوتينجهام فورست في المباراة التي جمعتهما في الجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، وواصل الصراع على اللقب مع أرسنال.

وقال هالاند في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أولا وقبل كل شيء، حققنا فوزا مهما، هذا هو الأهم، لا يهم كيف نفعل ذلك، الأمر يتعلق بالفوز".

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وأضاف "نحن نعلم مركز نوتنجهام في جدول الترتيب لذا كنا نعلم أنها ستكون مباراة قوية، ليس الملعب الأسهل للعب عليه ولكن لا يمكننا الشكوى من هذه الأمور".

وأكمل "الأمر يتعلق بالفوز بالمباراة، هذا بالضبط ما فعلناه، حصدنا النقاط الـ3، احصل عليها، استحم وفكر في المباراة القادمة".

وواصل النرويجي "أعتقد أن الأهم هو عدم التفكير فيما تبقى من الموسم، خاصة في هذه اللحظات، ننظر للأمور يوما بيوم".

وأتم "بصراحة، إذا فكرت أكثر من اللازم ستصاب بالجنون. لذا استرخ الآن واستمتع ثم ركز على المباراة التالية".

وسجل يوشكو جفارديول وإيرلينج هالاند ثنائية سيتي في شباك نوتنجهام فورست.

ويظل مانشستر سيتي بدون هزيمة على الإطلاق في الدوري للمباراة الـ19 على التوالي وخلال العام الجاري.

وتعود أخر هزيمة لسيتي في الدوري من أستون فيلا في الجولة 15 بهدف دون رد وكانت في 6 ديسمبر الماضي.

ويستمر سيتي في الضغط على أرسنال بالرغم من فوزه على توتنام مع تبقي مباراة مؤجلة لفريق مدينة مانشستر.

ولعب سيتي 34 مباراة، وعلى الجانب الآخر 35 لقاء للمدفعجية.

وكذلك ابتعد سيتي عن ليفربول بعد تعادله مع وست هام بفارق 4 نقاط بالرغم من لعبه مباراة أقل.

وبهذا الفوز وصل سيتي للنقطة 79 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن أرسنال المتصدر.

وتجمد رصيد فورست عند النقطة 26 في المركز الـ17 ويعتبر أخر فريق يستمر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي إرلينج هالاند
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