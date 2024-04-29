ذا أثليتك:مشكلته مع كلوب لن تؤثر.. ليفربول يخطط للموسم المقبل بوجود صلاح

كشف دافيد أورنيستين الصحفي بموقع ذا أثليتك عن مستقبل محمد صلاح المتوقع مع ليفربول.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وفقا لأورنيستين فإن صلاح لم يبد أي رغبة في الرحيل عن ليفربول ونيته الحالية هي الاستمرار مع الفريق في الموسم الأخير بعقده.

رغبة صلاح في الاستمرار تتماشى مع نوايا ليفربول الذي يود الاحتفاظ بنجمه المصري ويخطط للموسم المقبل بتواجده.

المشكلة الأخيرة بين صلاح ويروجن كلوب والمشادة التي دخل فيها اللاعب مع المدرب لن تكون مؤثرة على مستقبله خاصة وإن كلوب سيرحل بكل حال في الموسم المقبل.

ويرغب ليفربول في استمرار صلاح مع المدرب الجديد أرني سلوت والمتوقع أن يتولى تدريب الفريق في الموسم المقبل.

أورنيستين أشار إلى أن الأندية في الدوري السعودي تعرف برغبة صلاح في الاستمرار مع ليفربول في الموسم المقبل وأن الأقرب هو محاولة الحصول على خدماته في صيف 2025 بنهاية تعاقده في حالة عدم تمديده لفترة إضافية.

صاحب الـ 31 عاما شارك مع ليفربول في 41 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وخلالها سجل 24 هدفا وصنع 13 آخرين.