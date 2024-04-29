إيقاف قيد الزمالك 3 فترات انتقالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة 3 فترات انتقالات بسبب قضية خالد بوطيب.

وأضاف فيفا اسم الزمالك ضمن الأندية المعاقبة بإيقاف القيد.

وأشار فيفا إلى أن الزمالك قد تم إيقاف قيده لمدة 3 فترات انتقالات مقبلين تبدأ من يوم 24 إبريل.

ويتم رفع الإيقاف في حال دفع الزمالك لمستحقات اللاعب.

وينضم الزمالك لمصر للمقاصة وحرس الحدود وإيسترن كومباني كالأندية الموقوف قيدها من مصر.

وأصدر الزمالك بيانا رسميا، أكد فيه تلقي خطاب رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، يفيد بإيقاف النادي عن القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بـ"2.4 مليون يورو".

وجاء بيان نادي الزمالك كالتالي:

تلقى نادي الزمالك صباح اليوم الأربعاء الموافق 24 أبريل، خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بإيقاف النادي عن القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بـ"2.4 مليون يورو".

وكانت القضية بدأ تداولها منذ عام 2020، بعدما قام اللاعب بشكوى النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ عقده من طرف النادي.

وقام مجلس الإدارة السابق بتكليف المحامي الإيطالي سلفاتور شيفالي للدفاع عنه في هذه القضية، واستمرت مهمته حتى صدور الحكم النهائي الذي صدر قبل تولي المجلس الحالي لمهمة إدارة النادي.

ويؤكد مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، على أنه سيعمل جاهداً على إدارة توابع هذه القضية حتى تاريخ فتح باب القيد للموسم الجديد، علماً بأن المجلس تعامل في الفترة الماضية مع قضايا لها ذات الأثر، ورثها عن مجالس سابقة، ونجح في إدارة هذه القضايا بكفاءة وموضوعية وشفافية.

ويشدد المجلس على أنه لن يدخر جهداً أو وقتاً أو مالاً في التعامل مع هذه القضية، والخروج بما يرضي طموحات ورغبات جماهيره.

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن قضاء المحكمة الفيدرالية السويسرية برفض طعن نادي الزمالك ضد مستحقات خالد بوطيب.

من جهة أخرى، كشف FilGoal.com عن أولى خطوات الزمالك التي اتخذها بالفعل قبل أيام من أجل حل الأزمة مع اللاعب المغربي. (طالع التفاصيل)

بوطيب لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2019 إلى 2020، قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب بداعي تغيبه عن المران.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك، بجانب تحقيق لقبي الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر.

الدولي المغربي انتقل بعد الزمالك إلى فريق لو هافر الفرنسي، ومنه إلى نادي باريس، قبل أن يحط الرحال مع فريق باو الفرنسي في الدرجة الأدنى عام 2023.

بوطيب لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2019 إلى 2020، قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب بداعي تغيبه عن المران.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك، بجانب تحقيق لقبي الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر.

الدولي المغربي انتقل بعد الزمالك إلى فريق لو هافر الفرنسي، ومنه إلى نادي باريس، قبل أن يحط الرحال مع فريق باو الفرنسي في الدرجة الأدنى عام 2023.