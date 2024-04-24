في الجول يكشف - أول تحرك من الزمالك لحل أزمة مستحقات بوطيب وفتح باب القيد

بدأ محامي نادي الزمالك التواصل مع محامي خالد بوطيب المهاجم المغربي السابق لدى النادي من أجل حل الأزمة بينهما.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محامي الزمالك بدأ بالفعل منذ أيام، التواصل مع محامي بوطيب من أجل التوصل إلى اتفاق ودي وجدولة مستحقات اللاعب المتأخرة.

المحكمة الفيدرالية السويسرية قضت اليوم الأربعاء برفض طعن نادي الزمالك بشأن المستحقات المتأخرى لـ خالد بوطيب.

رفض الطعن يعني بالتبعية، إيقاف الزمالك عن القيد لحين دفع مستحقات اللاعب، والمقدرة بـ 2 مليون و400 ألف يورو، بواقع مليون و900 ألف يورو كمستحقات، ونصف مليون يورو قيمة الفوائد والغرامات على مدار 4 سنوات.

وسيحاول الزمالك التوصل لاتفاق ودي مع محامي اللاعب من أجل جدولة دفع المستحقات، وإخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم بانتهاء القضية، ليتسنى للزمالك قيد لاعبيه خلال الصيف.

بوطيب لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2019 إلى 2020، قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب بداعي تغيبه عن المران.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك، بجانب تحقيق لقبي الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر.

الدولي المغربي انتقل بعد الزمالك إلى فريق لو هافر الفرنسي، ومنه إلى نادي باريس، قبل أن يحط الرحال مع فريق باو الفرنسي في الدرجة الأدنى عام 2023.