تياجو سيلفا يعلن رحيله من تشيلسي

أعلن البرازيلي تياجو سيلفا لاعب تشيلسي نهاية مسيرته مع الزرق بنهاية الموسم.

وينتهي تعاقد سيلفا صاحب الـ 39 عاما مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي.

وقال تياجو سيلفا في مقطع مصور: "سأترك تشيلسي في نهاية الموسم".

وأضاف "الوداع لمن يرحل ولا يعود. لكني أنوي العودة يوما ما".

بعد أربع سنوات قضاها في البلوز💙 تياجو سيلفا يعلن رحيله عن تشيلسي في نهاية موسم 2023/24. المدافع البرازيلي فاز بـ 🏆دوري أبطال أوروبا 🏆كأس العالم للأندية 🏆كأس السوبر الأوروبي pic.twitter.com/58w7ESUjIP — FilGoal (@FilGoal) April 29, 2024

وتابع المخضرم البرازيلي "تشيلسي يعني الكثير بالنسبة لي ولعائلتي"

انضم سيلفا إلى تشيلسي في صفقة انتقال مجانية عام 2020.

وتوج بدوري أبطال أوروبا في 2021، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

يذكر أن تياجو سيلفا هو المدافع الوحيد من الدوري الإنجليزي الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية.

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