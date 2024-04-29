تياجو سيلفا يعلن رحيله من تشيلسي

الإثنين، 29 أبريل 2024 - 13:48

كتب : FilGoal

تياجو سيلفا

أعلن البرازيلي تياجو سيلفا لاعب تشيلسي نهاية مسيرته مع الزرق بنهاية الموسم.

وينتهي تعاقد سيلفا صاحب الـ 39 عاما مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي.

وقال تياجو سيلفا في مقطع مصور: "سأترك تشيلسي في نهاية الموسم".

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وأضاف "الوداع لمن يرحل ولا يعود. لكني أنوي العودة يوما ما".

وتابع المخضرم البرازيلي "تشيلسي يعني الكثير بالنسبة لي ولعائلتي"

انضم سيلفا إلى تشيلسي في صفقة انتقال مجانية عام 2020.

وتوج بدوري أبطال أوروبا في 2021، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

يذكر أن تياجو سيلفا هو المدافع الوحيد من الدوري الإنجليزي الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية.

تشيلسي تياجو سيلفا
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