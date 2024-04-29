جوارديولا: كنا محظوظين للغاية بما حدث أمام نوتنجهام

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فريقه كان محظوظا بظروف مباراة نوتنجهام فورست التي خرج منها بالفوز في صراعه على لقب الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر سيتي بهدفين دون رد على منافسه نوتينجهام فورست في المباراة التي جمعتهما في الجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كانت مباراة صعبة حقا، في الموسم الماضي تعادلنا ولعبنا بشكل أفضل بكثير مما كان عليه الحال في هذا اللقاء".

وأضاف "مع معرفة الظروف التي واجهناها هنا، كنا نعلم نوعية المباراة التي كانت تنتظرنا، كنا محظوظين جدا بسبب جفاف الملعب، في ظروف أفضل للملعب، لنجح نوتنجهام في هز شباكنا".

ضمن سيتي المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل للموسم الـ14 على التوالي.

وأوضح بيب "سيكون المدير التنفيذي ومالك النادي سعداء للغاية، سنكون في دوري أبطال أوروبا، كم من الفرق تحلم بذلك؟".

وأردف "إنها أخبار رائعة حقا، لقد قلتها مرارًا وتكرارًا إنه الهدف الأهم، لقد قمنا بتحقيقه قبل 4 مباريات متبقية".

وأصبح سيتي على بعد نقطة من أرسنال المتصدر، لكنه يملك مباراة مؤجلة.

وواصل المدرب الإسباني "بالطبع أتمنى أن يخسر أرسنال، ولكننا لا يمكننا السيطرة على ما يفعلونه".

واستمر "لقد حققوا نتيجة جيدة أمام توتنام، هناك 3 مباريات متبقية، أعتقد أنهم لن يخسروا أي نقاط".

وأتم "نحن نعرف بالضبط ما علينا فعله".

وسجل يوسكو جفارديول وإيرلينج هالاند ثنائية سيتي.

ويظل مانشستر سيتي بدون هزيمة على الإطلاق في الدوري للمباراة الـ19 على التوالي وخلال العام الجاري.

وتعود أخر هزيمة لسيتي في الدوري من أستون فيلا في الجولة 15 بهدف دون رد وكانت في 6 ديسمبر الماضي.

ويستمر سيتي في الضغط على أرسنال بالرغم من فوزه على توتنام مع تبقي مباراة مؤجلة لفريق مدينة مانشستر.

ولعب سيتي 34 مباراة، وعلى الجانب الآخر 35 لقاء للمدفعجية.

وكذلك ابتعد سيتي عن ليفربول بعد تعادله مع وست هام بفارق 4 نقاط بالرغم من لعبه مباراة أقل.

وبهذا الفوز وصل سيتي للنقطة 79 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن أرسنال المتصدر.

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