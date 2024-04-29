المثلوثي: أضع قلبي في الملعب.. وفوجئت بالأعداد التي سافرت لغانا لدعمنا

شدد حمزة المثلوثي لاعب الزمالك على شعوره بالمفاجأة بسبب أعداد الجماهير الكبيرة التي حضرت لدعم الفريق في غانا.

حمزة المثلوثي النادي : الزمالك

وحقق الزمالك الفوز على دريمز الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال المثلوثي عبر قناة الزمالك: "أعطي كل ما لدي وأضع قلبي في الملعب والتوفيق من عند الله".

وتابع "فوجئت من الأعداد التي حضرت لدعم الزمالك لأن السفر ليس سهلا، نحن حضرنا إلى غانا في طائرة خاصة وشعرنا بالتعب ما بالك بتعبهم وأريد أن أوجه لهم التحية وهذه هي جماهير الزمالك التي تسير خلف فريقها دائما في أي مكان حتى لو أدغال إفريقيا".

وأضاف "الزمالك يستحق أكثر من الكونفدرالية ولكن اللقب سيكون أقل شيء نقدمه للجماهير، وخطوة بخطوة نفهم المدرب بشكل أكبر ويزيد التفاهم".

وأتم "إذا غاب حمزة المثلوثي عن أي مباراة فلدينا العديد من اللاعبين المميزين وليس من السهل أن تلعب للزمالك، بحكم خبرتي في مركز الظهير تمكنت من الظهور بشكل جيد كقلب دفاع".

وتأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية ليواجه نهضة بركان المغربي الذي تأهل على حساب اتحاد العاصمة.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب نهضة بركان يوم 12 مايو، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 19 مايو على استاد القاهرة.