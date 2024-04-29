المباريات المتبقية لـ سيتي وأرسنال وليفربول نحو لقب الدوري الإنجليزي

الكل متيقن أن الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين مانشستر سيتي وأرسنال وبشكل أقل ليفربول.

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية ظل تصدر أرسنال لجدول المسابقة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي لعب مباراة أقل.

بينما تقلصت آمال ليفربول في اللقب بعد نتائجه المخيبة في الفترة الأخيرة، ووصول الفارق لـ5 نقاط قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

3 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين أصحاب أقوى خطوط الهجوم في الدوري، أرسنال (85 هدفا)، سيتي (83 هدفا)، ليفربول (77 هدفا).

يخوض سيتي حامل لقب الدوري مباراتين على ملعبه استاد الاتحاد، مقابل 2 خارج ملعبه.

وتأتي مباريات سيتي المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 36: ولفرهامبتون على ملعب الاتحاد

الجولة 37: فولام خارج ملعب الاتحاد

الجولة 34: توتنام خارج ملعب الاتحاد (مؤجلة)

الجولة 38: وست هام يونايتد على ملعب الاتحاد

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فيما يخوض أرسنال وصيف الموسم الماضي مباراتين على ملعبه استاد الإمارات، مقابل مباراة خارج ملعبه.

وتأتي مباريات أرسنال المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 36: بورنموث على ملعب الإمارات

الجولة 37: مانشستر يونايتد خارج ملعب الإمارات

الجولة 38: إيفرتون على ملعب الإمارات

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أما ليفربول فأمامه 3 مباريات، بينهم 2 على ملعبه أنفيلد، 1 خارجه.

وتأتي مباريات ليفربول المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 36: توتنام على أنفيلد

الجولة 37: أستون فيلا خارج أنفيلد

الجولة 38: ولفرهامبتون على أنفيلد

وينتهي موسم الدوري الإنجليزي 2023-2024 يوم 19 مايو المقبل.