المباريات المتبقية لـ سيتي وأرسنال وليفربول نحو لقب الدوري الإنجليزي

الإثنين، 29 أبريل 2024 - 11:39

كتب : FilGoal

لوجو الدوري الإنجليزي

الكل متيقن أن الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين مانشستر سيتي وأرسنال وبشكل أقل ليفربول.

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية ظل تصدر أرسنال لجدول المسابقة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي لعب مباراة أقل.

بينما تقلصت آمال ليفربول في اللقب بعد نتائجه المخيبة في الفترة الأخيرة، ووصول الفارق لـ5 نقاط قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

أخبار متعلقة:
الصين تحتضن السوبر السعودي عبد الواحد السيد يكشف سبب احتفال مصطفى شلبي ضد دريمز قصص الكرة لا تنتهي.. مدرب حراس في الدرجة الثالثة يلعب ويساهم في تعادل فريقه بالوقت القاتل مواعيد مباريات الإثنين 29 إبريل - برشلونة ضد فالنسيا.. وجولة حاسمة في دوري المحترفين

3 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين أصحاب أقوى خطوط الهجوم في الدوري، أرسنال (85 هدفا)، سيتي (83 هدفا)، ليفربول (77 هدفا).

يخوض سيتي حامل لقب الدوري مباراتين على ملعبه استاد الاتحاد، مقابل 2 خارج ملعبه.

وتأتي مباريات سيتي المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 36: ولفرهامبتون على ملعب الاتحاد

الجولة 37: فولام خارج ملعب الاتحاد

الجولة 34: توتنام خارج ملعب الاتحاد (مؤجلة)

الجولة 38: وست هام يونايتد على ملعب الاتحاد

فيما يخوض أرسنال وصيف الموسم الماضي مباراتين على ملعبه استاد الإمارات، مقابل مباراة خارج ملعبه.

وتأتي مباريات أرسنال المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 36: بورنموث على ملعب الإمارات

الجولة 37: مانشستر يونايتد خارج ملعب الإمارات

الجولة 38: إيفرتون على ملعب الإمارات

أما ليفربول فأمامه 3 مباريات، بينهم 2 على ملعبه أنفيلد، 1 خارجه.

وتأتي مباريات ليفربول المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 36: توتنام على أنفيلد

الجولة 37: أستون فيلا خارج أنفيلد

الجولة 38: ولفرهامبتون على أنفيلد

وينتهي موسم الدوري الإنجليزي 2023-2024 يوم 19 مايو المقبل.

أرسنال ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
هالاند: إذا فكرنا في صراع اللقب أكثر من اللازم سنصاب بالجنون ذا أثليتك:مشكلته مع كلوب لن تؤثر.. ليفربول يخطط للموسم المقبل بوجود صلاح تياجو سيلفا يعلن رحيله من تشيلسي جوارديولا: كنا محظوظين للغاية بما حدث أمام نوتنجهام يستمر بالضغط على أرسنال ويحقق رقما مميزا.. سيتي يهزم نوتينجهام بوستيكوجلو: هذا ما أرضاني رغم الخسارة أمام أرسنال.. والصورة أكبر مما تنتقدونه أرتيتا: كنا بحاجة للحظ والصلاة.. وهذا موقف المنافسة على الدوري انتهت الدوري الإنجليزي - فورست (0)-(2) مانشستر ستي.. فوز الضيوف
أخر الأخبار
مصيلحي يعلن عبر في الجول إيقاف مستحقات لاعبي الاتحاد 9 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر كيميتش: هذه أسباب صعوبة مواجهة لاعبي ريال مدريد 41 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
عامر حسين: الكأس سيقام بنظامه المعتاد.. ولم يتم قبول فكرة "القرعة الموجهة" 45 دقيقة | الكرة المصرية
هالاند: إذا فكرنا في صراع اللقب أكثر من اللازم سنصاب بالجنون ساعة | الدوري الإنجليزي
ذا أثليتك:مشكلته مع كلوب لن تؤثر.. ليفربول يخطط للموسم المقبل بوجود صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
إيقاف قيد الزمالك 3 فترات انتقالات ساعة | الكرة المصرية
تياجو سيلفا يعلن رحيله من تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب دريمز: لم نستسلم إلا بعد هدف الزمالك الثالث ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 2 "سنكرر المأساة السابقة أمام الأهلي".. أزمة كبرى بسبب كأس مصر 3 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس 4 بين الأهلي والترجي.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا وترتيب المباراتين