نبيل عماد: لن نركز على نهائي الكونفدرالية.. وهذا سر احتفالي بالفوز على دريمز

الأحد، 28 أبريل 2024 - 23:51

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - نبيل عماد

شدد نبيل عماد لاعب الزمالك أن فريقه لن يركز على المباراة النهائية في بطولة الكونفدرالية في الوقت الحالي.

وبلغ الزمالك نهائي بطولة الكونفدرالية بعد التعادل مع دريمز الغاني دون أهداف في مباراة الذهاب، والفوز بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الإياب.

وقال لاعب الوسط لقناة أون تايم سبورتس: "رأيت احتفالات لاعبي إنتر ميلان ببطولة الدوري الإيطالي على أغنية رومانية، لذلك كررت الأمر في الحافلة عقب مباراة دريمز".

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وانتشر مقطع فيديو لنبيل عماد يحتفل بالفوز في الحافلة على أنغام أغنية رومانية.

وأضاف " أركز على عملي وأتمنى التواجد مع منتخب مصر في الفترة المقبلة".

وأتم "نؤدي بطريقة جيدة في الكونفدرالية، لكن لن نركز على المباراة النهائية، من اليوم التالي سنركز على الدوري، أتمنى الحصول على بطولة الدوري والسوبر الإفريقي وكأس الكونفدرالية".

وحقق الزمالك فوزه الأول في الملاعب الغانية.

النهائي سيكون هو الثاني للزمالك بتاريخه في بطولة الكونفدرالية.

الأبيض لعب نهائي واحد بتاريخه كان ضد نهضة بركان في عام 2019.

وسيلعب الزمالك في النهائي ضد نهضة بركان ليكون اللقاء الثاني بينهما في النهائي.

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