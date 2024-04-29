مباريات الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية.. البنك الأهلي وسموحة

وصل الزمالك لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفاز الزمالك في نصف النهائي على دريمز الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل كنتيجة إجمالية ذهابا وإيابا.

وسيلعب الأبيض مباراتين في الدوري قبل خوضه النهائي ضد نهضة بركان.

المباراة لأولى للزمالك ستكون ضد البنك الأهلي يوم الخميس المقبل 2 مايو.

بينما سيلعب مباراته الثانية ضد سموحة يوم الأحد 5 مايو.

وفقا للجدول المعلن من قبل رابطة الأندية فإن الزمالك سيؤجل له مباراتين ضد كل من إنبي وزد بسبب خوضه للنهائي.

مباراة الذهاب في النهائي ضد نهضة بركان ستكون يوم 12 مايو في المغرب.

أما مباراة الإياب فستقام يوم 19 مايو على استاد القاهرة.

ويحتل الزمالك المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة من 13 مباراة.