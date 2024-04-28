المندوه يكشف عن خطوة من مجلس إدارة الزمالك بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية

الأحد، 28 أبريل 2024 - 23:32

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة - حسام المندوه

كشف حسام المندوه أمين صندوق الزمالك عن صرف مكافآت إضافية للاعبي الفريق بعد التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية.

وتأهل الزمالك لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز خارج ملعبه على دريمز الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل.

وقال المندوه عبر قناة أون تايم سبورتس: "عناصر كثيرة في المعادلة أدت لهذا النجاح الذي حققناه اليوم والجماهير التي دعمت النادي في لحظاته المرة قبل الحولة هي رقم واحد في المعادلة".

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وواصل "المباراة كانت صعبة جدا في مصر وبكل تأكيد كان هناك بعض التوتر والقلق، وقيل لنا إن عدد الحضور الجماهيري لن يكون كبيرا ولكن وجدنا إن الملعب امتلأ عن آخره ومع الجو الحار أيضا ولكن اللاعبين كان لديهم إصرار كبير على التأهل وخوض هذا التحدي".

وتابع "الفرحة التي شعر بها اللاعبين طبيعية لأنهم شعروا بأهمية المباراة قبلها وكان هناك بعض الضغط وبالطبع مع الظروف التي مرينا بها مثل إصابة شيكابالا".

وكشف "حسين لبيب رئيس النادي قرر صرف 50% إضافية عن المكافأة الموجودة في اللائحة".

وأضاف "النتيجة كان من الممكن أن تكون أكبر بكثير وكنا نستحق تسجيل هدفين آخرين والقلق المتواجد هو ما يولد النجاح ومن الصعب عدم وجود قلق لأن المباراة كانت حاسمة".

وأتم "نعد جماهير الزمالك ببذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا والتتويج باللقب".

وسيلعب الزمالك في النهائي ضد نهضة بركان المغربي الذي تأهل على حساب اتحاد العاصمة.

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