بعد الوصول لنهائي الكونفدرالية.. تأجيل مباراتين للزمالك في الدوري

الأحد، 28 أبريل 2024 - 22:28

كتب : FilGoal

الزمالك - دريمز

أعلنت رابطة الأندية المصرية في وقت سابق تعديل في مواعيد مباريات الزمالك في بطولة الدوري في حال الوصول إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل الزمالك لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على دريمز الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل خارج ملعبه.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الفائز من نهضة بركان واتحاد العاصمة في المباراة النهائية.

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وتقام مباراة الذهاب خارج مصر يوم 12 مايو المقبل، بينما تقام مباراة الإياب يوم 19 مايو في القاهرة.

وحسب الإعلان الأول من الرابطة فكان من المفترض أن يلعب الزمالك ضد إنبي في الجولة 22 يوم الخميس 8 مايو ويتم تأجيلها حال وصول الأبيض لنهائي الكونفدرالية.

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والمباراة الثانية التي سيتم تأجيلها في الدوري للزمالك ستكون ضد زد وكان المفترض أن تقام يوم الثلاثاء 14 مايو.

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ويحتل الزمالك المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة من 13 مباراة.

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