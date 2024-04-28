مباريات الأهلي قبل نهائي أبطال إفريقيا.. مواجهة نارية ضد الإسماعيلي والاتحاد السكندري

يلعب فريق الأهلي عدة مباريات صعبة في بطولة الدوري المصري قبل المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي منافسه الترجي الرياضي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 18 و25 مايو القادم.

يواجه الأهلي منافسه الإسماعيلي في الجولة 20 يوم الأربعاء المقبل.

وتأتي ثاني المباريات ضد الجونة في الجولة 21 يوم السبت المقبل.

وفي المباراة الثالثة يواجه الأهلي خصمه الاتحاد السكندري في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة يوم 7 مايو المقبل.

واللقاء الأخير قبل ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد بلدية المحلة في الجولة 22 يوم 11 مايو القادم.

ثم مباراة الذهاب ضد الترجي يوم 18 مايو المقبل.

ويحتل الأهلي المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 11 مباراة لعبها.