نصف نهائي الكونفدرالية - مغادرة بركان واتحاد العاصمة للملعب والتأكد من عدم إقامة المباراة

الأحد، 28 أبريل 2024 - 21:44

كتب : FilGoal

حمزة الرجراجي - نهضة بركان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مباراة الذهاب انتهت بفوز اعتباري لنهضة بركان بثلاثة أهداف دون مقابل.

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تأكد عدم إقامة المباراة بعد رحيل الفريقين.

فريق اتحاد العاصمة يغادر الملعب.

خروج لاعبي نهضة بركان بعد تحية الجماهير.

دخول فريق نهضة بركان وحيدا إلى أرض الملعب.

عدم انطلاق المباراة في موعدها.

قناة الرياضية المغربية: اتحاد العاصمة الجزائري يقرر عدم لعب مباراة العودة لنصف نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان المغربي

وفقا لمراسل بي إن سبورتس فإن المباراة قد لا تقام.

بداية المباراة بعد قليل

اتحاد العاصمة نهضة بركان كأس الكونفدرالية الإفريقية
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