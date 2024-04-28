في أسبوع واحد.. استاد القاهرة يستضيف نهائي أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الأحد، 28 أبريل 2024 - 21:40

كتب : FilGoal

استاد القاهرة الدولي

يستضيف استاد القاهرة نهائي دوري أبطال إفريقيا وكذلك كأس الكونفدرالية في أسبوع واحد بعد بلوغ الأهلي والزمالك لنهائي البطولتين.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل معه في مباراة الذهاب دون أهداف.

وتمكن الأهلي من الفوز على مازيمبي في مباراة الإياب بثلاثة أهداف دون رد.

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وضرب الأهلي موعدا مع الترجي الرياضي التونسي في نهائي البطولة.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 25 مايو المقبل.

وعلى الجانب الآخر بلغ الزمالك نهائي بطولة الكونفدرالية بعد التعادل مع دريمز الغاني دون أهداف في مباراة الذهاب.

وانتصر الزمالك على دريمز في مباراة الإياب بثلاثة أهداف دون رد في غانا.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك الفائز من مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة.

وستقام مباراة الإياب في استاد القاهرة يوم 19 مايو المقبل.

الزمالك الأهلي دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية
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