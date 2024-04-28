مدرب دريمز: الزمالك سجل بسبب نقص في تركيزنا.. ونحن نبني للمستقبل

الأحد، 28 أبريل 2024 - 21:15

كتب : FilGoal

الزمالك - دريمز - سيف الدين الجزيري

يرى عبد الكريم زيتو مدرب دريمز إن الزمالك قد سجل الأهداف بسبب نقص في تركيز لاعبيه.

وفاز الزمالك على دريمز بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال زيتو عبر شبكة بي إن سبورتس عقب المباراة: "افتقدنا لصناعة الفرص ثم تمكنوا من إحراز الأهداف وسجلوا بسبب نقص في تركيزنا".

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وتابع "أنا اليوم فخور بلاعبينا ولا أستطيع لومهم لأننا نعرف ما تمكنا من تحقيقه".

وأضاف "يجب أن نتحلى بالهدوء في المباريات وأن ندير بعض الأشياء بطريقة معينة ويجب أن نتعلم بعض الدروس من المباراة ونحن نبني للمستقبل ومن المهم أن تعاني من أجل أن تحصل على ما تريد".

وسيلعب الزمالك في المباراة النهائية مع الفائز من نهضة بركان واتحاد العاصمة.

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