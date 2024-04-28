بوستيكوجلو: هذا ما أرضاني رغم الخسارة أمام أرسنال.. والصورة أكبر مما تنتقدونه

أشاد أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنام بمدافعه الأرجنتيني كريستيان روميرو رغم الخسارة أمام أرسنال في قمة منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

وقال بوستيكوجلو في المؤتمر الصحفي: "روميرو مذهل. إنه بطل كأس العالم وأحتاج لنقل بعض ما فيه للآخرين".

وعن الدفاع أمام الركلات الثابتة قال: "الأمر يتعلق بفهم وضعنا كفريق كرة قدم. إذا كنت أظن أن علاج أزمة الدفاع أمام الركلات الثابتة هو الحل لإنهاء الفجوة لسخرت كل وقتي وجهدي له".

وأوضح "هذه ليست المشكلة. بالنسبة لنا الأمر يتعلق بالتركيز على التفاصيل، والركلات الثابتة ليست الأزمة بل عدة لحظات في المباراة كنا نترك للخصم الوقت والمساحة لفعل ما يؤذينا".

وتابع "أعتقد أنهم حظوا بـ 4 محاولات على المرمى في الشوط الأول وتلقوا 3. الصورة أكبر من الركلات الثابتة".

واختتم "ولكن نعم دفاعنا أمام كراتهم الثابتة كان سيئا، ما أقوله إن هناك أكثر من ذلك لنصلحه".

وحقق أرسنال فوزا مثيرا على توتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف أرسنال في المباراة كل من بوكايو ساكا وكاي هافيرتز وإيميل هويبرج بالخطأ في مرماه، بينما سجل هيونج مين سون وكريستيان روميرو لتوتنام.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة 80 في صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراتين أقل.