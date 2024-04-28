الهدف الإفريقي الأول مع الأبيض.. سامسون يسجل الثاني للزمالك ضد دريمز

افتتح سامسون أكينيولا لاعب الزمالك سجله الإفريقي مع فريقه بتسجيله هدفا ضد دريمز.

ويواجه الزمالك منافسه دريمز في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وسجل اللاعب البنيني هدف الزمالك الثاني.

وأحرز المهاجم البالغ من العمر 24 عاما هدفه الأول مع القلعة البيضاء في البطولات الإفريقية عامة.

ولم يشارك سامسون من قبل مع الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا في موسم 2022-2023 واكتفى بالتواجد على الدكة في مباراة شباب بلوزداد في دور المجموعات.

ولعب سامسون خلال الموسم الحالي مع القلعة البيضاء في 155 دقيقة في بطولة الكونفدرالية دون احتساب مباراة دريمز الإياب، وتعتبر هذه المباراة هي السادسة له.

وتمكن سامسون من تسجيل هدفه ضد دريمز في الدقيقة 27 بعد مراوغة مدافع الفريق الغاني ثم سدد كرة أرضية قوية سكنت الشباك.

وفي حال تأهل الزمالك النهائي فسينتظر الفائز من مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان.

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