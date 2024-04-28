الهدف الإفريقي الثالث.. المثلوثي يضع الزمالك في المقدمة ضد دريمز

الأحد، 28 أبريل 2024 - 19:32

كتب : FilGoal

المثلوثي - زيزو - الزمالك - مودرن فيوتشر

سجل حمزة المثلوثي هدف تقدم الزمالك أمام دريمز الغاني في بطولة الكونفدرالية.

حمزة المثلوثي

النادي : الزمالك

الزمالك

ويلعب الزمالك ضد دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، في المباراة التي تقام على ملعب بابا يارا.

وكان الزمالك تعادل مع دريمز في مباراة الذهاب التي أقيمت في استاد القاهرة سلبيا.

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وتقدم الزمالك أمام دريمز عن طريق حمزة المثلوثي في الدقيقة 11 بعد ركنية نفذها زيزو وتابعها المدافع التونسي في الشباك الغانية.

ويعد الهدف هو الثالث لـ حمزة المثلوثي مع الزمالك في بطولات إفريقيا للأندية.

وسجل المثلوثي من قبل مع الزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتي، وأمام مودرن فيوتشر.

كذلك هو الهدف الرابع بشكل عام للمدافع التونسي مع الزمالك، بعدما سجل هدفا في كأس مصر.

الزمالك الكونفدرالية حمزة المثلوثي دريمز
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