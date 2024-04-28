تشكيل دريمز - أنتوي في الهجوم ضد الزمالك
الأحد، 28 أبريل 2024 - 18:35
كتب : FilGoal
أعلن عبد الكريم زيتو المدير الفني لفريق دريمز تشكيل فريقه ضد الزمالك في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.
ويشارك جون أنتوي في التشكيل الأساسي في هجوم دريمز.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: سولومون أجبسي
خط الدفاع: عبد العزيز عيسى – عبد الجليل – إريك بواتينج – مكارثي أفوري
خط الوسط: ديريك أجي – جودفريد أتوهيني – سليمانا أتوهيني
خط الهجوم: إيمانويل أجي – أجينيم بواتينج منساه – جون أنتوي
وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل دون أهداف في استاد القاهرة.
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