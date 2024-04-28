تشكيل دريمز - أنتوي في الهجوم ضد الزمالك

الأحد، 28 أبريل 2024 - 18:35

كتب : FilGoal

جون أنتوي - دريمز الغاني

أعلن عبد الكريم زيتو المدير الفني لفريق دريمز تشكيل فريقه ضد الزمالك في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

ويشارك جون أنتوي في التشكيل الأساسي في هجوم دريمز.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: سولومون أجبسي

خط الدفاع: عبد العزيز عيسى – عبد الجليل – إريك بواتينج – مكارثي أفوري

خط الوسط: ديريك أجي – جودفريد أتوهيني – سليمانا أتوهيني

خط الهجوم: إيمانويل أجي – أجينيم بواتينج منساه – جون أنتوي

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل دون أهداف في استاد القاهرة.

الزمالك الكونفدرالية جون أنتوي دريمز
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