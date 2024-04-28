ذكاء فخر وإنهاء زدام.. المصري يهزم الداخلية ومأساة الأسوأ مستمرة

الأحد، 28 أبريل 2024 - 18:26

كتب : FilGoal

معتز زدام

تغلب المصري على الداخلية بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة من مباراة الجولة 20 من الدوري المصري، والتي أقيمت على برج العرب.

المحاولة الأولى أتت بعد 15 ثانية من جانب الداخلية ولكن أهدرها كيلفن أكينمولا.

وفي الدقيقة 16 سدد فخر الدين بن يوسف مهاجم المصري ولكن أعلى العارضة.

أخبار متعلقة:
البدري: أرى أنني أفضل من فايلر وكولر.. وشيكابالا كان على أعتاب الأهلي ورسالة لمتعب إصابة مالكوم لن تبعده عن مواجهة اتحاد جدة غالي: كنت ضحية إدارة خاطئة لأزمتي مع كوبر.. ورسالة لـ شيكابالا وحقيقة حلم رئاسة الأهلي

وحاول ميدو جابر للفريق البورسعيدي في الدقيقة 27، ولكن الكرة مرت فوق العارضة مجدد.

وأهدر أكينمولا انفرادا تاما بالمرمى في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 70 أهدر صلاح محسن فرصة خطيرة للمصري برأسية فوق العارضة.

وأخيرا أتى الهدف في الدقيقة 95، بتسديدة من معتز زدام، بعد تمريرة من كريم العراقي سمح لها فخر الدين بن يوسف بالمرور، لتنتفي حالة التسلل التي راجعتها تقنية الفيديو.

ورفع المصري رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني من 19 مباراة، بفارق نقطة عن زد الثالث الذي لعب مباراة أكثر.

فيما تجمد رصيد الداخلية عند 11 نقطة في المركز الأخير، بعد 19 مباراة خاضها، وبفارق 7 نقاط عن منطقة الأمان.

الداخلية لم يسجل سوى 6 أهداف في الدوري المصري حتى الآن، كأضعف خط هجوم في المسابقة.

أما المصري فقد حقق فوزه الثاني على التوالي، وخاض مباراته الثالثة بلا هزيمة.

معتز زدام
نرشح لكم
الزمالك يعلن تأجيل الحكم في قضية باتشيكو لبيب: زيزو وعواد مستمران مع الزمالك.. ونحاول إصلاح الماضي الهاني سليمان: شوبير الأنسب لحراسة مرمى المنتخب في عدم وجود الشناوي وأنا بعده المقاولون: حال الكرة المصرية يزداد سوءا.. وسنتعرض للظلم أكثر في الدوري ناصر منسي: جمهور الزمالك الأفضل في إفريقيا.. وسنفوز بالكونفدرالية لإسعادهم مدير الكرة ببلدية المحلة يكشف حقيقة رحيل أحمد عبد الرؤوف عن تدريب الفريق أحمد سالم: أزمة بوطيب مستفزة ومصر كانت أولى بهذه الدولارات.. وهذا تفسير احتفال شلبي تعيين إمام محمدين رئيسا لقطاع الناشئين بنادي مودرن فيوتشر
أخر الأخبار
الزمالك يعلن تأجيل الحكم في قضية باتشيكو 3 ساعة | الكرة المصرية
اتحاد جدة يكشف تفاصيل إصابة سداسي الفريق 3 ساعة | سعودي في الجول
القصة الكاملة - هل تؤدي قُبلة الرئيس إلى استبعاد إسبانيا من يورو 2024؟ 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ليكيب: سان جيرمان يدرس تمديد عقد لويس إنريكي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
تشافي يكشف سبب إعلان رحيله عن برشلونة.. ولماذا غير رأيه 3 ساعة | الدوري الإسباني
ليفاندوفسكي: 16 هدفا؟ كان بإمكاني تسجيل المزيد لو حصلت على فرص أكثر 4 ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: محكمة التحكيم الرياضي ترفض طلب اتحاد العاصمة بشأن مواجهة نهضة بركان 4 ساعة | الكرة الإفريقية
القسم الثاني بـ - بتروسبورت يستضيف اثنين من المباريات الفاصلة المؤهلة لدورة الترقي 4 ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 2 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس 3 بين الأهلي والترجي.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا وترتيب المباراتين 4 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية