ذكاء فخر وإنهاء زدام.. المصري يهزم الداخلية ومأساة الأسوأ مستمرة

تغلب المصري على الداخلية بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة من مباراة الجولة 20 من الدوري المصري، والتي أقيمت على برج العرب.

المحاولة الأولى أتت بعد 15 ثانية من جانب الداخلية ولكن أهدرها كيلفن أكينمولا.

وفي الدقيقة 16 سدد فخر الدين بن يوسف مهاجم المصري ولكن أعلى العارضة.

وحاول ميدو جابر للفريق البورسعيدي في الدقيقة 27، ولكن الكرة مرت فوق العارضة مجدد.

وأهدر أكينمولا انفرادا تاما بالمرمى في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 70 أهدر صلاح محسن فرصة خطيرة للمصري برأسية فوق العارضة.

وأخيرا أتى الهدف في الدقيقة 95، بتسديدة من معتز زدام، بعد تمريرة من كريم العراقي سمح لها فخر الدين بن يوسف بالمرور، لتنتفي حالة التسلل التي راجعتها تقنية الفيديو.

ورفع المصري رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني من 19 مباراة، بفارق نقطة عن زد الثالث الذي لعب مباراة أكثر.

فيما تجمد رصيد الداخلية عند 11 نقطة في المركز الأخير، بعد 19 مباراة خاضها، وبفارق 7 نقاط عن منطقة الأمان.

الداخلية لم يسجل سوى 6 أهداف في الدوري المصري حتى الآن، كأضعف خط هجوم في المسابقة.

أما المصري فقد حقق فوزه الثاني على التوالي، وخاض مباراته الثالثة بلا هزيمة.

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